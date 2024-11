Así es 3D One, la consola portátil de Tencent e Intel con Lunar Lake y pantalla de 11 pulgadas

El mercado de las consolas portátiles ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Todo esto gracias a la demanda de experiencias de juego potentes y portátiles. Teniendo en cuenta lo anterior, además de la creciente demanda de dispositivos portátiles de diferentes marcas como ASUS o Lenovo, el gigante tecnológico chino Tencent ha anunciado una alianza con Intel para desarrollar el 3D One, un dispositivo o consola portátil que entrará a competir contra el Steam Deck, ROG Ally y otros dispositivos de este tipo.

Especificaciones técnicas del 3D One, la consola portátil de Tencent e Intel

Con una pantalla 3D de última generación, un potente procesador Intel Lunar Lake y una serie de características innovadoras, el 3D One busca posicionarse como una alternativa atractiva para los gamers que desean un dispositivo capaz de ejecutar los juegos más recientes con un alto rendimiento. El 3D One destaca por sus especificaciones de hardware de última generación y esto es lo que conocemos sobre la consola portátil de Tencent e Intel:

Procesador: Intel Core Ultra 7 258V, basado en la arquitectura Lunar Lake, un procesador móvil de 8 núcleos y 8 hilos, diseñado para ofrecer un equilibrio óptimo entre rendimiento y eficiencia energética.

Intel Core Ultra 7 258V, basado en la arquitectura Lunar Lake, un procesador móvil de 8 núcleos y 8 hilos, diseñado para ofrecer un equilibrio óptimo entre rendimiento y eficiencia energética. Gráficos: La GPU integrada de Intel, aunque no se han revelado detalles específicos, se espera que sea capaz de manejar juegos modernos con una calidad visual notable.

La GPU integrada de Intel, aunque no se han revelado detalles específicos, se espera que sea capaz de manejar juegos modernos con una calidad visual notable. Memoria: 32 GB de memoria LPDDR5x, una cantidad más que suficiente para ejecutar juegos exigentes y múltiples aplicaciones simultáneamente.

32 GB de memoria LPDDR5x, una cantidad más que suficiente para ejecutar juegos exigentes y múltiples aplicaciones simultáneamente. Almacenamiento: Hasta 1 TB de almacenamiento SSD, ofreciendo amplio espacio para una extensa biblioteca de juegos y otros archivos.

Hasta 1 TB de almacenamiento SSD, ofreciendo amplio espacio para una extensa biblioteca de juegos y otros archivos. Pantalla: Una impresionante pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza imágenes nítidas y fluidas. La característica más destacada es la tecnología 3D, que ofrece una experiencia visual inmersiva sin necesidad de gafas especiales.

Una impresionante pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza imágenes nítidas y fluidas. La característica más destacada es la tecnología 3D, que ofrece una experiencia visual inmersiva sin necesidad de gafas especiales. Batería: Una batería de alta capacidad con carga rápida de 100W, diseñada para ofrecer una autonomía suficiente para largas sesiones de juego.

Una batería de alta capacidad con carga rápida de 100W, diseñada para ofrecer una autonomía suficiente para largas sesiones de juego. Diseño: El 3D One presenta un diseño modular, similar al de la Nintendo Switch, que permite separar los controles de la pantalla para una mayor versatilidad.

¿Se necesitarán gafas para usar la consola portátil 3D One?

Una de las características más «innovadoras» del 3D One es su capacidad para ofrecer una experiencia visual en 3D sin la necesidad de gafas especiales, como lo hacía la consola de doble pantalla de Nintendo desde el 2011. La 3D One gracias a un sistema de seguimiento ocular integrado puede adaptar la imagen en tiempo real para crear la ilusión de profundidad. Además, el diseño modular del 3D One lo convierte en un dispositivo versátil que puede utilizarse tanto como una consola portátil como una tableta. Los controles desmontables permiten una mayor comodidad y flexibilidad a la hora de jugar.

Por el momento esto es todo lo que conocemos sobre 3D One, la consola portátil de Tencent e Intel. Sin embargo, estaremos atentos a cualquier actualización que veamos al respecto.

