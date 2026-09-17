Tecnología

Así es el Project DualPlay Mini de Acer Predator, un híbrido entre consola portátil y PC mini

En el ya muy competido mercado de los PC disfrazados de consolas portátiles entra un nuevo retador, el cual trae —por fin— una propuesta interesante sobre la mesa.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Acer ha dado a conocer el Predator Project DualPlay Mini. Este es un dispositivo híbrido 2 en 1 abre un nuevo m,undo de posibilidades para aquellos que quieren jugar pero deben trabajar en cualquier momento. A diferencia de las consolas portátiles convencionales como la Steam Deck o la ROG Ally de ASUS, lac cuales se centran en una sola función, el concepto convertible de la Project DualPlay Mini de Predator incorpora un teclado físico. Gracias a esto le permite transformarse en una mini laptop.

Es así que en su estado normal, de consola, el equipo funciona con los mandos laterales tradicionales. Sin embargo, al desplegar el teclado integrado se convierte en un equipo compacto apto para redactar documentos, gestionar correos electrónicos y realizar algunas labores productivas cotidianas sin depender de un segundo dispositivo.

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¿Cuáles son las características y qué sabemos del Project DualPlay Mini de Acer Predator?

¿Cuáles son las características y qué sabemos del Project DualPlay Mini de Acer Predator?

En términos de jugabilidad, el diseño convertible no ofrece un enfoque novedoso para los videojuegos. No obstante, al vincular el teclado integrado con un ratón Bluetooth es posible jugar con la clásica combinación de teclado y ratón, la configuración preferida por los jugadores competitivos de disparos en primera persona. Desde este punto de vista, el Project DualPlay Mini de Predator (Acer) sí representa una diferencia sustancial en comparación a las otras opciones del mercado.

¿Cuáles son las características y qué sabemos del Project DualPlay Mini de Acer Predator?

En cuanto al hardware que reside dentro de esta dispositivo, el equipo utiliza gráficos Intel Arc G3 Extreme. Para controlar la temperatura durante sesiones prolongadas, el Project DualPlay Mini dispone del sistema de refrigeración AeroBlade de Predator. Este combina ventiladores de aspas metálicas ultradelgadas con la tecnología Vortex Flow para incrementar el flujo de aire hasta en un 10 % en comparación con ventiladores de plástico equivalentes. Detalles clave como el procesador, la pantalla y la batería del Project DualPlay Mini aún se mantienen bajo reserva.

¿Cuáles son las características y qué sabemos del Project DualPlay Mini de Acer Predator?

Dado que el mercado de PC portátiles es altamente competitivo tras la llegada del Steam Deck de Valve y propuestas de marcas como ASUS, MSI y Lenovo, Acer apuesta por el formato convertible en lugar de competir únicamente en potencia bruta, esto queda más de demostrado con la decisión de usar a Intel como solución para los gráficos. Al ser presentado como un «Project», Acer advierte que el producto final podría diferir de la versión mostrada.

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Fuente: Predator Gaming

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