Tecnología

Así es el Surface Laptop Ultra, el nuevo laptop de Microsoft que busca competir con el MacBook de Apple

Descubre la Surface Laptop Ultra: la apuesta de Microsoft con 128GB de memoria y chip NVIDIA para destronar a Apple.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Microsoft ha anunciado la Surface Laptop Ultra, un computador portátil diseñado especialmente para creadores, desarrolladores y profesionales que requieren máxima potencia. Este equipo ha sido desarrollado de manera conjunta entre Windows, Surface y NVIDIA para soportar flujos de trabajo avanzados, tales como la creación de inteligencia artificial y el renderizado en 3D.

¿Cuándo sale y cuáles son las especificaciones del Surface Laptop Ultra?

La Surface Laptop Ultra, la laptop con la que Microsoft busca competir con MacBook de Apple, a primera vista destaca por ser el portátil más potente de la línea Surface hasta la fecha. El Surface Laptop Ultra viene equipado con un procesador gráfico NVIDIA Blackwell RTX y soporte completo para CUDA. Además, incluye hasta 128GB de memoria unificada, la cual se distribuye dinámicamente entre la CPU y la GPU según las exigencias del sistema. Esta configuración otorga 1 petaflop de rendimiento en IA, permitiendo ejecutar localmente modelos de hasta 120 mil millones de parámetros de forma silenciosa. Según Microsoft, la Surface Laptop Ultra llegará al mercado en algún momento del cuarto trimestre del 2026.

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Respecto a su diseño exterior, el Surface Laptop Ultra está construido con dos acabados. Platinum, el color icónico de la familia Surface, y Nightfall; un acabado nuevo y más oscuro. El Surface Laptop Ultra, también incorpora una pantalla táctil mini-LED PixelSense Ultra de 15 pulgadas, con una densidad de 262 píxeles por pulinch, precisión de color y un brillo máximo HDR de 2.000 nits. La pantalla del Surface Laptop Ultra se complementa con el panel táctil háptico más grande integrado en la familia Surface hasta la fecha.

¿Qué puertos disponibles tendré el Surface Laptop Ultra?

El Surface Laptop Ultra cuenta con puertos HDMI, USB-C, USB-A, lector de tarjetas SD y entrada para auriculares 3.5 mm. El hardware funciona bajo una arquitectura de CPU eficiente que, según Microsoft, promete autonomía de batería para todo el día. Con esta nueva laptop, Microsoft intenta cerrar la brecha entre los portátiles robustos y los ultradelgados para trabajos que demandan una gran cantidad de procesos.

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