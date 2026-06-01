Tecnología

Así es la board con CPU integrada totalmente silenciosa ASRock N250M/D5

Una board sin ventiladores y con una sola ranura RAM. Descubre la solución silenciosa que ASRock tiene para los usuarios que demandan esto.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

A medida que las exigencias han aumentado, ha sido cada vez más complicado lograr diseñar un hardware que no emita algún tipo de sonido. Teniendo esto en mente, ASRock ha lanzado oficialmente la N250M/D5, una combinación de CPU y tarjeta madre (board) que reduce los componentes tradicionales a su mínima expresión, eliminando por completo el uso de ventiladores.

¿Cuáles son las especificaciones y precio de la board silenciosa ASRock N250M/D5?

La board silenciosa N250M/D5 de ASRock incorpora un procesador básico integrado de arquitectura Intel Alder Lake N250. Este chip cuenta con una configuración de cuatro núcleos que alcanzan una frecuencia turbo de 3.8 GHz. La refrigeración del procesador se maneja de forma íntegramente pasiva a través de un disipador sin ventiladores. Gracias a esto es que se garantiza un funcionamiento libre de ruido. Cabe destacar que, por el momento, ASRock no ha compartido los detalles sobre el precio dela board N250M/D5.

En cuando a la memoria, la board ASRock N250M/D5 es inusual. Ya que, incluye una única ranura DIMM para módulos DDR5 con una capacidad máxima de hasta 64 GB con una velocidad de 4800 MT/s. Su sistema de regulación de voltaje consta de una fase de poder de 2+1+1 VRM, diseñada específicamente para priorizar el bajo consumo, lo cual disminuye aún más las probabilidades de ruido.

- Publicidad -

¿Cuáles son los puertos de la board ASRock N250M/D5?

En cuanto a los puertos o las opciones de expansión física la board ASRock N250M/D5 cuenta con una ranura PCIe 3.0 x16 que opera únicamente en modo x2, una ranura PCIe 3.0 x1 y un zócalo M.2 Key E para tarjetas de red inalámbricas. Para el almacenamiento masivo, el sistema provee soporte para una unidad SSD M.2 NVMe Gen 3.0 en modo x2 junto a dos puertos SATA de 6.0 Gb/s. El backplate se complementa con puertos USB Tipo A 3.2 Gen 2, un puerto Tipo C y ocho conexiones USB 2.0.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

La Celebración 30.º Aniversario se toma el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon con muchos Pikachu, míticos, legendarios, entre otros
 La Celebración 30.º Aniversario se toma el Juego…
Crunchyroll transmitirá el anime de Young Ladies Don’t Play Fighting Games y anuncia colaboración con Street Fighter 6
 Crunchyroll transmitirá el anime de Young Ladies Don’t…
M64, el Nintendo 64 FPGA de ModRetro, ya tiene una cercana fecha de compra y lanzamiento de la consola, controles y cartuchos
 M64, el Nintendo 64 FPGA de ModRetro, ya…
Así es el Surface Laptop Ultra, el nuevo laptop de Microsoft que busca competir con el MacBook de Apple
 Así es el Surface Laptop Ultra, el nuevo…
¿Qué está pasando con Tekken 8? Kohei Ikeda (Nakatsu), el director del juego anuncia su retiro de Bandai Namco
 ¿Qué está pasando con Tekken 8? Kohei Ikeda…
Consigan gratis el genial juego indie Gravity Circuit para celebrar el anuncio de Gravity Circuit 2
 Consigan gratis el genial juego indie Gravity Circuit…

Fuente: Asrock

M64, el Nintendo 64 FPGA de ModRetro, ya tiene una cercana fecha de compra y lanzamiento de la consola, controles y cartuchos
Así es el Surface Laptop Ultra, el nuevo laptop de Microsoft que busca competir con el MacBook de Apple
Lenovo G02 es una consola portátil oficial con la particularidad de tener cientos de ROMs preinstalados
SuperStation One, un PlayStation 1 basado en FPGA, tiene ahora Memory Card con un pequeño aire de PocketStation
Los primeros análisis de la GPU Lisuan LX 7G100 revelan el desempeño real de la tarjeta de video china
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior La Celebración 30.º Aniversario se toma el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon con muchos Pikachu, míticos, legendarios, entre otros
No hay comentarios

Lo último

La Celebración 30.º Aniversario se toma el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon con muchos Pikachu, míticos, legendarios, entre otros
Cultura POP
Crunchyroll transmitirá el anime de Young Ladies Don’t Play Fighting Games y anuncia colaboración con Street Fighter 6
Videojuegos
¿Qué está pasando con Tekken 8? Kohei Ikeda (Nakatsu), el director del juego anuncia su retiro de Bandai Namco
Videojuegos
Consigan gratis el genial juego indie Gravity Circuit para celebrar el anuncio de Gravity Circuit 2
Videojuegos