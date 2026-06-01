Así es la board con CPU integrada totalmente silenciosa ASRock N250M/D5

A medida que las exigencias han aumentado, ha sido cada vez más complicado lograr diseñar un hardware que no emita algún tipo de sonido. Teniendo esto en mente, ASRock ha lanzado oficialmente la N250M/D5, una combinación de CPU y tarjeta madre (board) que reduce los componentes tradicionales a su mínima expresión, eliminando por completo el uso de ventiladores.

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¿Cuáles son las especificaciones y precio de la board silenciosa ASRock N250M/D5?

La board silenciosa N250M/D5 de ASRock incorpora un procesador básico integrado de arquitectura Intel Alder Lake N250. Este chip cuenta con una configuración de cuatro núcleos que alcanzan una frecuencia turbo de 3.8 GHz. La refrigeración del procesador se maneja de forma íntegramente pasiva a través de un disipador sin ventiladores. Gracias a esto es que se garantiza un funcionamiento libre de ruido. Cabe destacar que, por el momento, ASRock no ha compartido los detalles sobre el precio dela board N250M/D5.

En cuando a la memoria, la board ASRock N250M/D5 es inusual. Ya que, incluye una única ranura DIMM para módulos DDR5 con una capacidad máxima de hasta 64 GB con una velocidad de 4800 MT/s. Su sistema de regulación de voltaje consta de una fase de poder de 2+1+1 VRM, diseñada específicamente para priorizar el bajo consumo, lo cual disminuye aún más las probabilidades de ruido.

¿Cuáles son los puertos de la board ASRock N250M/D5?

En cuanto a los puertos o las opciones de expansión física la board ASRock N250M/D5 cuenta con una ranura PCIe 3.0 x16 que opera únicamente en modo x2, una ranura PCIe 3.0 x1 y un zócalo M.2 Key E para tarjetas de red inalámbricas. Para el almacenamiento masivo, el sistema provee soporte para una unidad SSD M.2 NVMe Gen 3.0 en modo x2 junto a dos puertos SATA de 6.0 Gb/s. El backplate se complementa con puertos USB Tipo A 3.2 Gen 2, un puerto Tipo C y ocho conexiones USB 2.0.

Fuente: Asrock