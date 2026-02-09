Tecnología

ASRock lanza una BIOS Beta para solucionar fallos críticos en sus boards AM5

Te contamos cómo descargar la nueva actualización de BIOS para solucionar los problemas de rendimiento en las boards con SKT AM5.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

ASRock, luego de hacer una declaración sobre el desempeño de los procesadores Ryzen 9000 en sus boards, ha iniciado el despliegue de una actualización de BIOS diseñada para abordar problemas de inestabilidad y fallos de arranque en sus motherboards con socket AM5. Esta medida surge tras reportes de usuarios sobre fallos persistentes en procesadores de la serie Ryzen 9000, los cuales han afectado el desempeño de las boards y en algunos casos las han dejado inservibles.

La nueva versión, denominada Beta BIOS 4.07.AS01, integra el microcódigo AGESA 1.3.0.0a de AMD. Según el comunicado oficial del fabricante, el objetivo principal es mitigar los escenarios de “no-boot” o fallo de encendido o algunas situaciones donde el equipo deja de arrancar tras un periodo de uso normal. Aunque se han reportado incidencias en las series 600, la mayoría de los casos documentados se concentran en la serie 800, específicamente en modelos como la X870 PRO RS.

¿Cuáles son las mejoras y dónde se puede descargar la Beta BIOS 4.07.AS01 que soluciona los problemas de las boards ASRock con SKT AM5?

Antes de descargar e instalar la Beta BIOS 4.07.AS01 para las board ASRock se recomienda seguir los protocolos de seguridad habituales para evitar interrupciones de energía durante la actualización de la BIOS. Ya que, en caso de no tener cuidado, podría dañar permanentemente la motherboard.Los usuarios interesados en aplicar esta actualización pueden acceder a los archivos oficiales a través de los siguientes enlaces:

Según ASRock, esta actualización se fundamenta en tres pilares técnicos. La integración del microcódigo ComboAM5 PI 1.3.0.0a para optimizar la comunicación entre el procesador y la placa. Ajustes en la compatibilidad con módulos de memoria RAM DDR5 y la corrección de errores específicos que impedían el inicio del sistema. Aunque el fabricante no ha detallado modelos de procesadores afectados, estas mejoras de estabilidad benefician en mayor medida a las CPU de la serie Ryzen 9000, incluyendo el Ryzen 7 9800X3D.

💻

Fuente: ASRock

