Tecnología

ASRock presenta y revela el precio y especificaciones de su nueva GPU, Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark

Descubre el nuevo poder de ASRock con la Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark, la cual cuenta con un rendimiento letal de 2920 MHz.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

ASRock ha presentado oficialmente su nueva tarjeta gráfica (GPU) personalizada basada en la arquitectura RDNA 4 de AMD. Se trata de la Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark de 12 GB OC, un modelo que marca un cambio radical en la línea de diseño de la marca al abandonar por completo su clásica estética de tonos claros y blancos. En su lugar, ahora, esta GPU dela línea Steel Legend presenta un estilo mucho más oscuro, elegante y algo minimalista.

¿Cuáles son las especificaciones y el precio de la ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark?

La RX 9070 GRE Steel Legend Dark cuenta con un chip NAVI 48 recortado y cuenta con 48 unidades de cómputo, 48 núcleos de trazado de rayos, 96 aceleradores de IA y 12 GB de memoria VRAM mediante una interfaz de 192 bits. A diferencia del modelo de referencia, la Steel Legend Dark exige la velocidad de su reloj hasta los 2920 MHz. En cuanto al precio, ASRock ha confirmado que la RX 9070 GRE Steel Legend Dark llega con un precio sugerido de de 549 dólares, aproximadamente $2.050.000 COP sin impuestos. Esta GPU destaca por su sistema de enfriamiento de triple ventilador con tecnología Striped Ring. Esto significa que cuenta con aletas deflectoras de aire y tubos de calor Ultra-fit. Además, incorpora una placa posterior gris con el logotipo de la serie y un marco de metal reforzado.

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Esta GPU cuenta con una zona de iluminación RGB lateral personalizable a través de la aplicación Polychrome SYNC.

AMD asegura que el rendimiento de la RX 9070 GRE Steel Legend Dark de ASRock supera en promedio por un 22% a la RTX 5060 Ti de 16 GB. Esto en puebas realizadas en 40 videojuegos. Aunque su precio la sitúa directamente en competencia con la GeForce RTX 5070 de 549 dólares. Cabe resaltar, que la «RAMpocalypse» ha elevado el modelo RX 9070 estándar por encima de los 600 dólares. Esto ha facilitando que esta edición GRE mantenga un costo competitivo en el mercado de la gama media-alta de tarjetas de video.

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