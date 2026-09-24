Tecnología

Atom+, el nuevo mini control de CRKD que promete no sufrir de ‘drift’ como otros colegas mayores y se lleva como un llavero

Llévalo y juégalo.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
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Los fabricantes de ‘hardware’ y periféricos para videojuegos CRKD, presentaron la línea de controles Atom+, que resultan ser mandos muy pequeños, diseñados para que el jugador pueda llevarlos consigo a cualquier parte. Es lo suficientemente pequeño como para llevarlo en un llavero y cuenta con conectividad Bluetooth, lo que permite vincularlo a consolas Switch, Switch 2, PC, dispositivos móviles, tabletas o Smart TV.

Cada control dispone de todos los botones habituales, incluidos dos joysticks y cuatro botones superiores, aunque los gatillos son digitales, al igual que en los controles Pro de consolas Switch. Los ‘sticks’ incorporan tecnología TMR (magnetorresistencia de efecto túnel), un sistema de sensores magnéticos diseñado para consumir menos energía que los joysticks de ‘Hall effect’ y evitar el problema de ‘drift’ que a veces afecta a los joysticks mecánicos, como los de Joy-Con y DualSense.

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Los controles incluyen una batería recargable que se carga mediante USB-C y vienen con una correa de muñeca, lo que permite a los jugadores engancharlos a una mochila, una barra o un llavero cuando no los estén utilizando. También son compatibles con la aplicación CRKD, que permite a los usuarios reasignar botones, ajustar la vibración y actualizar el ‘firmware’.

Los Atom+ tienen función de vibración para juegos compatibles, así como compatibilidad con juegos que utilizan sensores de movimiento. Los controles Atom+ ya están disponibles en el sitio de CRKD a un precio de $30 USD / 34,99 € / 29,99 £ y se ofrecen en cuatro colores: Smoke Black (negro ahumado), Glacier Blue (azul glaciar), Retro Purple (morado retro) y Pal Grey (gris pal).

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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