Aunque el mercado está saturado de consolas portátiles Android, Ayaneo quiere fabricar un GBA SP pero no han decidido cómo hacerlo

No me malentiendan, me encanta GBA y es tal vez mi consola portátil favorita de la historia, junto a sus variantes SP y Micro. Pero cuando decimos que el mercado de consolas portátiles basadas en Android está saturado es porque en verdad hay demasiados modelos basados en Game Boy Advance por ahí, así que el factor novedad no es precisamente grande. El director del fabricante Ayaneo, Arthur Zhang, reveló durante una reciente transmisión en vivo que la compañía planea producir una consola estilo GBA SP.

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Recientemente, Ayaneo presentó la Konkr Pocket Advance, que básicamente bebe directamente del primer Game Boy Advance pero sin puerto para cartuchos y botones adicionales. Nada que no se haya visto antes.

Empresas de sistemas portátiles como Anbernic y Miyoo han lanzado previamente modelos basados en GBA SP. Sin embargo, esto no desanima a Ayaneo en seguir produciendo la línea GBA, pese a la sobreoferta.

Fabricaremos un GBA SP. Todavía no hemos definido cómo hacerlo».

Esto podría significar que la compañía simplemente no ha tenido la oportunidad de crear un prototipo adecuado. Ayaneo es reconocida por diseños de calidad, incluso si varias de sus líneas están dirigidas al segmento económico del mercado. Estos productos suelen poseer una calidad superior a la de muchos de sus competidores de precio similar en el mercado.

Sin embargo, la traducción de la transmisión podría ser ligeramente inexacta, ya que tal vez se refiera al costo de los componentes, como la memoria RAM, cuyo valor se dispara en la actualidad. Debido a ello Ayaneo podría evitar fabricar un dispositivo de este estilo por el momento.