Barracuda V2 Pro es otra propuesta de audífonos inalámbricos de Razer con hasta 70 horas de batería

Además de los más recientes headsets de Pokémon, los Razer Barracuda V2 Pro son unos audífonos inalámbricos premium diseñados para jugadores que alternan entre jugar en PC y utilizar dispositivos móviles, con flexibilidad adicional para jugar en consolas y dispositivos portátiles. Combina drivers Razer TriForce de biocelulosa de 40 mm, THX Spatial Audio+, cancelación activa de ruido híbrida, cancelación de ruido del micrófono, conectividad simultánea de 2.4 GHz y Bluetooth, en unos audífonos con hasta 70 horas de batería.
La tecnología Razer HyperSpeed Wireless ofrece audio para gaming de baja latencia en los Barracuda V2 Pro, con una velocidad hasta dos veces superior a la de Bluetooth LE y audio y chat de voz sincronizados en PC, dispositivos móviles, consolas y dispositivos portátiles para gaming. El botón integrado Razer SmartSwitch permite alternar entre la conexión inalámbrica de 2.4 GHz y Bluetooth en cuestión de segundos, manteniendo siempre al alcance las configuraciones para PC y móviles. El audio simultáneo de 2.4 GHz y Bluetooth también permite que los jugadores respondan llamadas, reciban mensajes o escuchen música sin salir del juego.
Al conectarse a una PC, los Barracuda V2 Pro habilitan THX Spatial Audio+ con sonido envolvente virtual 7.1.4. Esta tecnología añade cuatro canales superiores que posicionan los sonidos no solo alrededor de los jugadores, sino también por encima de ellos, creando un campo sonoro más preciso y detallado. Con un peso de apenas 285 g, los Barracuda V2 Pro combinan una estructura ligera con un diseño plegable y plano que facilita su transporte en cualquier trayecto.
El sistema de micrófono de modo dual se adapta a cada situación: el micrófono de brazo desmontable ofrece una voz nítida para jugar en PC y comunicarse con el equipo, mientras que los micrófonos internos con tecnología de formación de haces entran en acción cuando el jugador está en movimiento y prefiere una configuración sin micrófono de brazo. La batería de hasta 70 horas permite disfrutar de varios días de uso, reduce la necesidad de recargas constantes y mantiene a los jugadores inmersos durante más tiempo.