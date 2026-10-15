Tecnología

Barracuda V2 Pro es otra propuesta de audífonos inalámbricos de Razer con hasta 70 horas de batería

Los audífonos Barracuda V2 Pro cuentan con drivers TriForce de biocelulosa, THX Spatial Audio+, cancelación activa de ruido híbrida y dos micrófonos.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Además de los más recientes headsets de Pokémon, los Razer Barracuda V2 Pro son unos audífonos inalámbricos premium diseñados para jugadores que alternan entre jugar en PC y utilizar dispositivos móviles, con flexibilidad adicional para jugar en consolas y dispositivos portátiles. Combina drivers Razer TriForce de biocelulosa de 40 mm, THX Spatial Audio+, cancelación activa de ruido híbrida, cancelación de ruido del micrófono, conectividad simultánea de 2.4 GHz y Bluetooth, en unos audífonos con hasta 70 horas de batería.

La tecnología Razer HyperSpeed Wireless ofrece audio para gaming de baja latencia en los Barracuda V2 Pro, con una velocidad hasta dos veces superior a la de Bluetooth LE y audio y chat de voz sincronizados en PC, dispositivos móviles, consolas y dispositivos portátiles para gaming. El botón integrado Razer SmartSwitch permite alternar entre la conexión inalámbrica de 2.4 GHz y Bluetooth en cuestión de segundos, manteniendo siempre al alcance las configuraciones para PC y móviles. El audio simultáneo de 2.4 GHz y Bluetooth también permite que los jugadores respondan llamadas, reciban mensajes o escuchen música sin salir del juego.

- Publicidad -

Al conectarse a una PC, los Barracuda V2 Pro habilitan THX Spatial Audio+ con sonido envolvente virtual 7.1.4. Esta tecnología añade cuatro canales superiores que posicionan los sonidos no solo alrededor de los jugadores, sino también por encima de ellos, creando un campo sonoro más preciso y detallado. Con un peso de apenas 285 g, los Barracuda V2 Pro combinan una estructura ligera con un diseño plegable y plano que facilita su transporte en cualquier trayecto.

El sistema de micrófono de modo dual se adapta a cada situación: el micrófono de brazo desmontable ofrece una voz nítida para jugar en PC y comunicarse con el equipo, mientras que los micrófonos internos con tecnología de formación de haces entran en acción cuando el jugador está en movimiento y prefiere una configuración sin micrófono de brazo. La batería de hasta 70 horas permite disfrutar de varios días de uso, reduce la necesidad de recargas constantes y mantiene a los jugadores inmersos durante más tiempo.

🎧

Periféricos Razer

Tres nuevos headsets de Pokémon se unen a la colección de Razer
Tres nuevos headsets de Pokémon se unen a…
Wolverine V4 Pro en Xbox, el control definitivo de Razer para jugadores competitivos
Wolverine V4 Pro en Xbox, el control definitivo…
Revisión del Razer Huntsman V3 Pro Low Profile Tenkeyless 8KHz: un teclado de esports que quiere corregir hasta nuestros dedos
Revisión del Razer Huntsman V3 Pro…
Tartarus V2 Pro es el teclado gamer analógico de Razer para un control total
Tartarus V2 Pro es el teclado…
Razer Prio es un control dedicado para dispositivos móviles, compacto y resistente
Razer Prio es un control dedicado…
Tres nuevos headsets de Pokémon se unen a la colección de Razer
Wolverine V4 Pro en Xbox, el control definitivo de Razer para jugadores competitivos
El curioso periférico Insert Coin Cube te permite usar monedas reales como créditos para emulación de juegos arcade
Revisión del Razer Huntsman V3 Pro Low Profile Tenkeyless 8KHz: un teclado de esports que quiere corregir hasta nuestros dedos
Atom+, el nuevo mini control de CRKD que promete no sufrir de ‘drift’ como otros colegas mayores y se lleva como un llavero
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Estas son las cartas Magic: The Gathering de Marvel Zombies x Secret Lair que nos dejan ver el lado más oscuro de los Avengers
No hay comentarios

Lo último

Estas son las cartas Magic: The Gathering de Marvel Zombies x Secret Lair que nos dejan ver el lado más oscuro de los Avengers
Cultura POP
Edge of Memories aplaza su lanzamiento a diciembre
Videojuegos
Fate/Extra Record: los Masters y Servants del lado rival son los protagonistas del nuevo tráiler
Videojuegos
Digital Eclipse sobre por qué Toy Story: Retro Roundup! no incluye las versiones de Nintendo 64 y Dreamcast
Videojuegos