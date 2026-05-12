Como si se tratase de Dr. Stone, Nvidia planeaa trasladar la infraestructura de IA a la órbita terrestre ante límites en el planeta

Nvidia ha iniciado un ambicioso plan para construir sus futuros centros de datos de inteligencia artificial en el espacio exterior, ante el hecho de que los recursos terrestres son limitados, y costosos… Actualmente, la construcción de un centro de datos para IA cuesta miles de millones de dólares y consume suministros locales de agua y energía a un ritmo incompatible con el ecosistema a su alrededor, provocando rechazo en diversas comunidades y afectando los ecosistemas.

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Para solucionar estos problemas, Nvidia se ha asociado con cinco firmas clave: Starcloud, Planet Labs, Kepler Communications, Firefly Aerospace y Sophia Space. El objetivo es aprovechar la energía solar ilimitada y el vacío del espacio profundo como solución de enfriamiento natural. Como resultado, los costos energéticos serian diez veces menores que los de los centros de datos basados en la Tierra.

Una verdadera Odisea espacial

NVIDIA just quietly partnered with 5 space companies.



This is one of the most important moves in tech right now.



They are officially taking AI infrastructure to orbit.



Here are the 5 names that could define the next decade: — The Assembly (@InTheAssembly) May 11, 2026

La pieza central de esta estrategia o utopía es el módulo Nvidia Space-1 Vera Rubin, diseñado específicamente para operar en el espacio. Esta arquitectura según la compañía ofrece hasta 25 veces más capacidad de cómputo de IA que el modelo H100. Gracias a esto se permite el procesamiento en tiempo real de inteligencia geoespacial y operaciones autónomas. Este hardware será utilizado por empresas como Aetherflux y Axiom Space para vehículos de servicio en órbita que requieren inferencia de alto rendimiento.

Sin embargo, Nvidia no es la única en esta carrera. Ya que, SpaceXAI, se ha asociado con Anthropic para construir un centro de datos orbital de múltiples gigavatios. Ambas visiones coinciden en que el espacio resolverá los cuellos de botella de la Tierra. No obstante, por el momento se desconocen los planes de Nvidia para el transporte de cientos de miles de GPUs a la orbita de la Tierra. Ahora, solo resta esperar a ver los avances de la industria de transporte de carga pesada al espacio para conocer si estas primeras iniciativas de Nvidia llegan a ser ejecutadas.

Vía: wccftech