Cómo ver los Recap de YouTube, Twitch y el Wrapped de Spotify del 2025

Los resúmenes anuales de actividad digital se han convertido en una tradición, no solo para los usuarios de Steam, Xbox o Nintendo, sino también para aquellos melómanos oyentes de pódcast y de transmisiones en vivo de plataformas como YouTube, Spotify y Twitch. A continuación, les contaremos cómo acceder o ver los Recap de YouTube, Twitch y el Spotify Wrapped del 2025

¿Cómo consultar tu YouTube Recap?

Para ver tu resumen o recap de YouTube del 2025 deben ingresar a la aplicación para dispositivos móviles e ingresar a la pestaña Tú. Aquí encontrarás —en la parte superior— el enlace directo al recap de YouTube del 2025. Recuerden que la experiencia es gratuita y la disponibilidad se habilita progresivamente para todas las regiones. Adicionalmente, YouTube Music genera una playlist o lista de reproducción con las canciones que más se escucharon en su plataforma.

¿Cómo ver tu Spotify Wrapped?

Este año el resumen o Wrapped de Spotify —al igual que el de YouTube— solo se puede ver desde la aplicación para móviles siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa a la aplicación de Spotify.

Selecciona la pestaña ‘Wrapped’ y luego ‘Descubrir’ .

y luego . Desliza hacia arriba para ver la experiencia completa en formato de historia.

Además, el Spotify genera automáticamente la playlist «Tus canciones más escuchadas», que puedes compartir directamente con otros fanáticos.

¿Cómo ver a tu Twitch Recap?

La experiencia del resumen anual de Twitch puede dividirse en resúmenes de espectador, streamer y comunidad, dependiendo del nivel de implicación del usuario en la plataforma. Generalmente, el resumen anual se habilita en la web oficial de Twitch Recap y es accesible siguiendo estos pasos: