Estas son las tarjetas gráficas (GPU) más usadas en Steam en el 2026

Valve publicó una nueva encuesta de hardware y software de usuarios de Steam correspondiente a febrero de 2026 revela algunos cambios en las preferencias de inicio de 2026 entre los usuarios de PC. Tras un periodo de estabilidad, dominado por la GTX 4060, los datos muestran una migración masiva hacia componentes de actual generación, lo cual se puede deber a los recientes cambios en la disponibilidad de memoria.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de PC. Seguir

¿Cuáles son las tarjetas gráficas o GPU más usadas en Steam en el 2026?

El cambio más significativo, p ara iniciar este 2026, se ha visto en la preferencia de tarjetas de video o GPU. La Nvidia GeForce RTX 5070 se ha consolidado como la tarjeta gráfica más popular de Steam en este segundo mes del 2026, alcanzando una cuota de mercado del 9.42%. Este componente registró un crecimiento del 228% en comparación con el mes anterior, desplazando a la RTX 4060 de la posición de liderazgo.

Por otro lado, la RTX 5060 también presentó un incremento sustancial, logrando una participación del 6.72% entre los usuarios de Steam. Este modelo en especial se caracteriza por contar con 8 GB de VRAM y ha sido priorizado en la cadena de suministro debido a la escasez global de módulos de memoria de alta capacidad. En contraste, la serie RX 9000 de AMD ha desaparecido de los gráficos principales tras su reciente debut.

La gente compra memoria RAM como si fuera papel higiénico

El «RAMpocalypse» ha alterado los hábitos de consumo. Es por eso que vemos que para inicios de 2026, los usuarios de Steam han hecho que 32 GB de RAM sean el estándar predominante, con una presencia en el 56.93% de los sistemas encuestados. Esto representa un aumento cercano al 50% mensual, provocado por compras preventivas ante el alza de precios en los kits DDR5, que oscilan actualmente entre los 350 y 500 USD —con bastante suerte—.

Otro incremento interesante que dejan esta encuesta es el incremento del 30.74% en el uso del idioma Chino Simplificado, que ahora representa el 54.60% del total de usuarios de Steam en el 2026. Este cambio coincide con otros movimientos atípicos de los hábitos de uso de los usuarios de PC (Steam), como la caída del 10.43% en los usuarios de Windows 11, que aun así mantiene el liderazgo con un 56.28%. En el ámbito de la realidad virtual, el Meta Quest 3 refuerza su posición como el periférico de realidad virtual más utilizado, con un 28.55% de preferencia entre los usuarios de este tipo de dispositivos en Steam,

Todos los datos los pueden consultar en la siguiente tabla:

Hardware Modelo Porcentaje de uso actual GPU (NVIDIA) GeForce RTX 5070 9.42% GPU (NVIDIA) GeForce RTX 5060 6.72% GPU (NVIDIA) GeForce RTX 4060 7.46% RAM Sistema 32 GB 58.14% RAM Sistema 16 GB 26.93% SO Windows 11 64 bit 58.17% SO Windows 10 64 bit 41.60% Idioma Chino Simplificado 54.60% VR Meta Quest 3 28.55%

Fuente: Steam