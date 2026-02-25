Discord aplaza su controversial verificación de edad, dice que solo una minoría de sus usuarios tendrán que hacerla

Viendo la enorme controversia que desató el anuncio de Discord de que iba a exigir que registráramos nuestra identificación o nos sometiéramos a reconocimiento facial para verificar nuestra edad, no nos extraña que la empresa se haya «echado para atrás» con sus planes, al menos de momento. Los directivos anunciaron que han aplazado los planes de verificación de edad para usuarios de la plataforma y dijeron que solamente el 10% de quienes usan Discord tendrán que hacerlo.

Mediante un comunicado publicado en el blog oficial de la empresa , Stanislav Vishnevskiy —cofundador y director de tecnología de Discord— se puso a la tarea de aclarar la situación y tratar de calmar las aguas. Ofrece disculpas por la confusión que el anunció generó entre los usuarios, cortó vínculos con la controversial empresa de verificación Persona y dijo que la verificación de edad no afectará a la mayoría de nosotros. También aplazaron su implementación para la segunda mitad de 2026.

Buscando ganar de nuevo la confianza de los usuarios, dijo que además implementarán nuevas formas para verificar la edad que no requieran compartir la identificación ni usar reconocimiento facial para que el 10% de personas a las que le pedirán pasar por el proceso. Si deciden no hacerlo, estos usuarios no podrán ver ciertos contenidos pero no les será retirado ningún acceso a servidores.

A pesar de que Vishnevskiy es muy insistente en que no pretenden usar este proceso para identificar a ningún usuario y que solo necesitan saber si son adultos o no, hay muchos miembros de Discord que se siguen mostrando escépticos y que preferirían que no se implementara ninguno de estos sistemas. Discord insiste en que esto es necesario debido las legislaciones de algunos países como Inglaterra.

Ya veremos qué termina pasando con Discord y sus sistemas de verificación de edad, pero el hecho de que hayan hecho este comunicado y que hayan dejado de trabajar con Persona demuestra que las protestas de la comunidad —que causó cancelaciones en masa del servicio por suscripción Nitro— funcionan bastante bien.