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¿DLSS 5 para las GPU RTX 20 y 30? Estas son algunas impresiones

Ya no necesitan el PC de la NASA, o la última tarjeta de video RTX para poder acceder a la última tecnología de Nvidia.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La comunidad de modders logró ejecutar la tecnología DLSS 5 Neural Rendering de Nvidia en arquitecturas donde no estaba prevista originalmente. Aunque la compañía la contempló en primera instancia para la serie GeForce RTX 50, diversos entusiastas del PC han conseguido hacerla funcionar en tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30 y RTX 40, expandiendo su uso a juegos antiguos sin soporte nativo e incluso a emuladores.

¿Qué sabemos de la llegada del DLSS 5 a las GPU RTX 20 y 30?

¿Qué sabemos de la llegada del DLSS 5 a las GPU RTX 20 y 30?

El origen de este hallazgo ocurrió tras la filtración del ejecutable experimental de DLSS 5 a través del juego NBA 2K27. Inicialmente, las pruebas en arquitecturas Turing (RTX 20) y Ampere (RTX 30) mostraron caídas drásticas de rendimiento —como el caso de una RTX 3080 en Deep Rock Galactic pasando de 138 a 4 FPS— debido a que la versión original usaba cargas en precisión FP8, ineficientes para las Tensor Cores de generaciones pasadas.

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Sin embargo, el panorama cambió al implementarse una versión adaptada en FP16 (en una versión de un dll de ShortFuse), la cual optimiza el trabajo en las GPU RTX 20 y 30. Mediante la herramienta RHI (ReShade HDR Installer), ReShade y el complemento RenoDX, el proceso de instalación se ha simplificado significativamente, permitiendo ajustar parámetros gráficos en pantalla.

¿Qué sabemos de la llegada del DLSS 5 a las GPU RTX 20 y 30?

Además, la dependencia de soporte nativo ha sido superada. Con proyectos como DLSS5-Feeder, la tecnología logra capturar datos de profundidad y vectores de movimiento en juegos con APIs DirectX 9, DirectX 11 y Vulkan, tales como Batman: Arkham Knight, Metro 2033 Redux, BioShock Remastered y DOOM (2016). Sorprendentemente, se ha probado con éxito en el emulador PCSX2 corriendo el título Manhunt.

Cabe destacar que no se trata de una actualización oficial de Nvidia. El código filtrado presenta fallos de compatibilidad, un impacto severo en la fluidez, imperfecciones al reconstruir el movimiento y alteración en elementos de la interfaz de usuario (HUD) y pues descargarlo es responsabilidad del usuario. No obstante, teniendo en cuenta que actualmente una RTX 5090 puede llegar a costar 15 millones de pesos esta podría ser una solución para que los actuales usuarios de hardware obsoleto de Nvidia pudieran seguir usando de manera eficiente sus tarjetas de video.

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Vía: wccftech

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