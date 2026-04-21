Dueño de Twitter/X dijo que la IA podría hacer GTA 6, director de Take-Two sugiere que en su lugar dicha IA dirija la red social

El director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, sugirió que el dueño de Twitter/X, Elon Musk, debería tener cuidado, ya que la inteligencia artificial o IA podría quitarle el puesto. Esto se dio luego que el también dueño de Tesla propusiera a través de su red social que GTA 6 podría generarse mediante IA. Zelnick, quien dirige la casa matriz e importantes filiales de Take-Two como 2K y Rockstar Games, compartió su perspectiva sobre los rápidos avances tecnológicos durante una conversación en Semafor World Economy 2026.

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Tras afirmar que cree que «la gente dedica demasiado tiempo a hablar del riesgo» asociado a esta tecnología, a pesar de que «puede usarse con fines malvados», Zelnick mencionó a Musk y su relación con la IA, sin que nadie se lo preguntara. Si bien Zelnick se muestra optimista sobre cómo la IA puede ser una herramienta para el trabajador promedio, no está tan seguro de que el puesto del multimillonario propietario de Twitter/X esté a salvo.

«Si la IA fuera a quitarle el trabajo a alguien, ¿no le quitaría el suyo? El hombre más rico del mundo, ¿no sería ese el primer trabajo que la IA debería quitarle? ¿Por qué está tan ocupado? Por cierto, ¿por qué estoy trabajando más que nunca a pesar de haber integrado la IA en todos los aspectos de mi vida?»

Los comentarios de Zelnick surgen tras un intercambio que tuvo lugar en la plataforma de Musk a principios de este año, donde respondió con un «sí» a una publicación que decía: «Definitivamente hay una probabilidad, aunque sea mínima, de que puedas crear tu propio GTA 6 en minutos antes del lanzamiento de GTA 6«. El último juego de Grand Theft Auto de Rockstar Games, que lleva en desarrollo unos seis años y promete ser uno de los mayores lanzamientos de videojuegos de la historia, tiene prevista su fecha de lanzamiento para el 19 de noviembre del 2026. Si es que no se aplaza una vez más.

El director de Epic Games también cree equívocamente que la IA puede generar un GTA funcional.

El pasado octubre, antes de aplazar la fecha de lanzamiento de GTA 6, Zelnick señaló que la IA solo puede funcionar para organizar datos, no para reemplazar las áreas creativas.

La IA es muy buena para todo lo que implique procesamiento de datos retrospectivos y modelos de lenguaje complejos, y esto se aplica a muchas de las cosas que hacemos en Take-Two. Todo lo que no esté vinculado a esto será realmente malo… Por definición, no puede existir creatividad en ningún modelo de IA, porque se basa en datos».

Las reflexiones de Zelnick sobre Musk y su relación con la IA concluyeron con una broma sobre cómo el multimillonario de Tesla podría ser «una simulación». Ante las risas del público, concluyó: «Para ser justos, si tuviera que elegir a una persona que fuera una simulación, él sería mi primera opción».