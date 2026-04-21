Tecnología

Dueño de Twitter/X dijo que la IA podría hacer GTA 6, director de Take-Two sugiere que en su lugar dicha IA dirija la red social

¿Grok podría dirigirla?

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

El director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, sugirió que el dueño de Twitter/X, Elon Musk, debería tener cuidado, ya que la inteligencia artificial o IA podría quitarle el puesto. Esto se dio luego que el también dueño de Tesla propusiera a través de su red social que GTA 6 podría generarse mediante IA. Zelnick, quien dirige la casa matriz e importantes filiales de Take-Two como 2K y Rockstar Games, compartió su perspectiva sobre los rápidos avances tecnológicos durante una conversación en Semafor World Economy 2026.

Tras afirmar que cree que «la gente dedica demasiado tiempo a hablar del riesgo» asociado a esta tecnología, a pesar de que «puede usarse con fines malvados», Zelnick mencionó a Musk y su relación con la IA, sin que nadie se lo preguntara. Si bien Zelnick se muestra optimista sobre cómo la IA puede ser una herramienta para el trabajador promedio, no está tan seguro de que el puesto del multimillonario propietario de Twitter/X esté a salvo.

- Publicidad -

«Si la IA fuera a quitarle el trabajo a alguien, ¿no le quitaría el suyo? El hombre más rico del mundo, ¿no sería ese el primer trabajo que la IA debería quitarle? ¿Por qué está tan ocupado? Por cierto, ¿por qué estoy trabajando más que nunca a pesar de haber integrado la IA en todos los aspectos de mi vida?»

Los comentarios de Zelnick surgen tras un intercambio que tuvo lugar en la plataforma de Musk a principios de este año, donde respondió con un «sí» a una publicación que decía: «Definitivamente hay una probabilidad, aunque sea mínima, de que puedas crear tu propio GTA 6 en minutos antes del lanzamiento de GTA 6«. El último juego de Grand Theft Auto de Rockstar Games, que lleva en desarrollo unos seis años y promete ser uno de los mayores lanzamientos de videojuegos de la historia, tiene prevista su fecha de lanzamiento para el 19 de noviembre del 2026. Si es que no se aplaza una vez más.

El director de Epic Games también cree equívocamente que la IA puede generar un GTA funcional.

El pasado octubre, antes de aplazar la fecha de lanzamiento de GTA 6, Zelnick señaló que la IA solo puede funcionar para organizar datos, no para reemplazar las áreas creativas.

La IA es muy buena para todo lo que implique procesamiento de datos retrospectivos y modelos de lenguaje complejos, y esto se aplica a muchas de las cosas que hacemos en Take-Two. Todo lo que no esté vinculado a esto será realmente malo… Por definición, no puede existir creatividad en ningún modelo de IA, porque se basa en datos».

Las reflexiones de Zelnick sobre Musk y su relación con la IA concluyeron con una broma sobre cómo el multimillonario de Tesla podría ser «una simulación». Ante las risas del público, concluyó: «Para ser justos, si tuviera que elegir a una persona que fuera una simulación, él sería mi primera opción».

🌴

Antes de GTA 6, después de GTA 6

GTA: Vice City ahora es jugable desde cualquier navegador y corre sorprendentemente bien
GTA: Vice City ahora es jugable desde cualquier…
Michael De Santa vuelve al ruedo en la próxima gran actualización de GTA Online
Michael De Santa vuelve al ruedo en la…
Falsos videos de GTA 6 hechos con IA se esparcen en redes sociales como bacterias, con la misma microscópica calidad
Falsos videos de GTA 6 hechos…
Nuevos detalles de GTA 6 son revelados en una versión especial del segundo tráiler
Nuevos detalles de GTA 6 son…
Lanzamiento de GTA 6 aplazado hasta noviembre del 2026, siguiendo la tradición de Rockstar Games
Lanzamiento de GTA 6 aplazado hasta…
Más de:
Grand Theft Auto 6 Grand Theft Auto 6 Grand Theft Auto VI Grand Theft Auto VI GTA 6 GTA 6 GTA VI GTA VI
La obsolescencia «planeada» ataca a los Kindle de Amazon y dejarán de conectarse a la tienda
¿Las memorias RAM bajarán de precio? Samsung y SK hynix priorizan contratos a largo plazo
Una consola portátil modular que también puede ser control, así es la Gamemt E5 ModX
Intel proyecta el fin de los núcleos híbridos y se filtra una posible colaboración con Nvidia
Will Wright, creador de SimCity, Los Sims y Spore, le apuesta todo a su próximo juego y prefiere más un «glorioso fracaso que un éxito mediocre»
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Por qué son innecesarios los viajes en el tiempo en Tomodachi Life: Living the Dream
No hay comentarios

Lo último

Por qué son innecesarios los viajes en el tiempo en Tomodachi Life: Living the Dream
Videojuegos
La introducción de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel podría tener una pequeña formación original y no contar con Wolverine
Cine y TV
My Dress-Up Darling supera a Evangelion en la pista, el auto de Marin Kitagawa es segundo en el podio de la Suzuka 5 Hours Race
Cultura POP
Roblox códigos de Pieza de Marinero (Sailor Piece) abril 2026
Videojuegos