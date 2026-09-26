El curioso periférico Insert Coin Cube te permite usar monedas reales como créditos para emulación de juegos arcade

Chronic Concepts abrió pedidos de un dispositivo que replica la ranura para monedas de las máquinas recreativas clásicas, permitiendo a los jugadores utilizar monedas reales para activar créditos en diversos emuladores de juegos arcade. El Insert Coin Cube (Gen 2) de TinyBrights es un dispositivo que utiliza conexión USB-A para conectarse a PC, Mac, smartphones y otros equipos mediante adaptadores.

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Una vez conectado y configurado, al pulsar el clásico botón se ilumina el Coin Cube. Al introducir una moneda de 25 centavos de dólar (o la ficha incluida) se activa uno de los 15 efectos de sonido seleccionables y añade un crédito a la ROM del juego arcade elegido. Las monedas pueden recuperarse al instante a través de la ranura frontal o dejarse en el interior. Los usuarios también pueden personalizar sus propios efectos de sonido y ajustar el volumen o el brillo según sus preferencias.

Disponible en cuatro colores de marcos, el Coin Cube es compatible con RetroPie y MAME, totalmente configurable desde la aplicación web de Chronic Concepts. El Insert Coin Cube (Gen 2) está a la venta en la tienda de Chronic Concepts por $30 USD / 26 €, sin incluir los gastos de envío ni tasas de aduana. En octubre, el fabricante lanzará un soporte y conjunto de cables para facilitar la conexión del cubo a sistemas de máquinas recreativas.