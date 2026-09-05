El DLSS 5 de Nvidia es habilitado en AMD, modders hacen que funcione en una Radeon RX 9070 XT

El Youtuber Ancient Gameplays dio a conocer que un modder logró ejecutar la tecnología DLSS 5 de renderizado neuronal de Nvidia en tarjetas gráficas (GPU) AMD RDNA 4. El hallazgo demuestra que es posible activar esta función en hardware de AMD mediante un archivo ejecutable no oficial, habiéndose probado con éxito en una tarjeta de video Radeon RX 9070 XT.

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¿Qué sabemos sobre el uso del renderizado neuronal DLSS 5 en la Radeon RX 9070 XT de AMD?

El procedimiento para habilitar el DLSS 5 en una RX 9070 XT de AMD requiere un sistema con Windows 11, un juego con DirectX 12 y soporte para FSR, además de los drivers Adrenalin recientes. El usuario debe tener a la mano el archivo dlssnr_on_amd_setup.exe y seguir los siguientes pasos:

Copiar tanto el archivo dlssnr_on_amd_setup.exe y nvngx_dlssnr.dll dentro de la carpeta bin\x64 de la instalación del juego.

Ejecutar dlssnr_on_amd_setup.exe y seguir sus instrucciones iniciales en pantalla para verificar los archivos.

Iniciar el juego y activar FSR (FSR 3 o FSR 4) desde el menú de ajustes de video.

Presionar la tecla End dentro del juego para abrir el menú superpuesto del mod.

Volver a ejecutar el archivo .exe y seleccionar «update» (U) o «remove» (R) para habilitar o deshabilitar la función.

¿Qué tal funciona el mod?

En el vídeo, Ancient Gameplays muestra paso a paso como instalar el mod para usar DLSS 5 en GPUs AMD.

Las pruebas de este mod que habilita el DLSS 5 en AMD se realizaron en títulos como Cyberpunk 2077 y GTA V: Enhanced. Aunque la modificación funciona, la falta de optimización inicial provocó una caída drástica en el rendimiento: en Cyberpunk 2077 a 1440p, la tasa de fotogramas pasó de más de 80 FPS a solo 11 o 12 FPS. Según la explicación del video, la integración utiliza la tecnología HIP RT de AMD para procesar el renderizado neuronal en lugar de los núcleos Tensor de Nvidia.

A pesar del impacto inicial, el desarrollador ha lanzado actualizaciones aceleradas. Ya que, la versión Alpha v0.2.7 del mod logró una mejora del 12 % en el rendimiento, alcanzando hasta 30 FPS a resolución 1080p en Cyberpunk 2077. Cabe destacar que el modder advierte que el sistema no soporta GPU antiguas, que las tarjetas de la serie RX 7000 aún no han sido probadas formalmente y que los juegos con sistemas antitrampas bloquearán el archivo DLL.