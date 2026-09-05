Tecnología

El DLSS 5 de Nvidia es habilitado en AMD, modders hacen que funcione en una Radeon RX 9070 XT

La filtración de NBA 2K27 sigue dando frutos y ahora es el turno para los usuarios de AMD,los cuales ya pueden probar el renderizado neuronal.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El Youtuber Ancient Gameplays dio a conocer que un modder logró ejecutar la tecnología DLSS 5 de renderizado neuronal de Nvidia en tarjetas gráficas (GPU) AMD RDNA 4. El hallazgo demuestra que es posible activar esta función en hardware de AMD mediante un archivo ejecutable no oficial, habiéndose probado con éxito en una tarjeta de video Radeon RX 9070 XT.

¿Qué sabemos sobre el uso del renderizado neuronal DLSS 5 en la Radeon RX 9070 XT de AMD?

El procedimiento para habilitar el DLSS 5 en una RX 9070 XT de AMD requiere un sistema con Windows 11, un juego con DirectX 12 y soporte para FSR, además de los drivers Adrenalin recientes. El usuario debe tener a la mano el archivo dlssnr_on_amd_setup.exe y seguir los siguientes pasos:

- Publicidad -
  • Copiar tanto el archivo dlssnr_on_amd_setup.exe y nvngx_dlssnr.dll dentro de la carpeta bin\x64 de la instalación del juego.
  • Ejecutar dlssnr_on_amd_setup.exe y seguir sus instrucciones iniciales en pantalla para verificar los archivos.
  • Iniciar el juego y activar FSR (FSR 3 o FSR 4) desde el menú de ajustes de video.
  • Presionar la tecla End dentro del juego para abrir el menú superpuesto del mod.
  • Volver a ejecutar el archivo .exe y seleccionar «update» (U) o «remove» (R) para habilitar o deshabilitar la función.

¿Qué tal funciona el mod?

En el vídeo, Ancient Gameplays muestra paso a paso como instalar el mod para usar DLSS 5 en GPUs AMD.

Las pruebas de este mod que habilita el DLSS 5 en AMD se realizaron en títulos como Cyberpunk 2077 y GTA V: Enhanced. Aunque la modificación funciona, la falta de optimización inicial provocó una caída drástica en el rendimiento: en Cyberpunk 2077 a 1440p, la tasa de fotogramas pasó de más de 80 FPS a solo 11 o 12 FPS. Según la explicación del video, la integración utiliza la tecnología HIP RT de AMD para procesar el renderizado neuronal en lugar de los núcleos Tensor de Nvidia.

A pesar del impacto inicial, el desarrollador ha lanzado actualizaciones aceleradas. Ya que, la versión Alpha v0.2.7 del mod logró una mejora del 12 % en el rendimiento, alcanzando hasta 30 FPS a resolución 1080p en Cyberpunk 2077. Cabe destacar que el modder advierte que el sistema no soporta GPU antiguas, que las tarjetas de la serie RX 7000 aún no han sido probadas formalmente y que los juegos con sistemas antitrampas bloquearán el archivo DLL.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

LEGO PlayStation, imágenes y precio de la primera consola de Sony que corría discos físicos
 LEGO PlayStation, imágenes y precio de la primera…
Guía Onimusha: Way of the Sword, cómo solucionar el rompecabezas de las máscaras en el laboratorio
 Guía Onimusha: Way of the Sword, cómo solucionar…
Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct y la presentación de aniversario de Zelda en septiembre de 2026
 Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct…

Razer Prio es un control dedicado para dispositivos móviles, compacto y resistente
Nvidia revela el rendimiento de DLSS 5, esto es todo lo que sabemos
¿DLSS 5 para las GPU RTX 20 y 30? Estas son algunas impresiones
Nvidia lanza sus nuevos drivers Game Ready 616.56 y estas son las mejoras que traen para sus usuarios
La aplicación de Crunchyroll dejará de funcionar en Nintendo Switch
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior La muy decente serie de Spider-Noir ha sido cancelada por Amazon tras una sola temporada
No hay comentarios

Lo último

La muy decente serie de Spider-Noir ha sido cancelada por Amazon tras una sola temporada
Cine y TV
LEGO PlayStation, imágenes y precio de la primera consola de Sony que corría discos físicos
Cultura POP
Dead or Alive 6: las figuras de Honoka y Marie Rose se dejan ver completamente y alistan reservas
Cultura POP
Cómo abrir la caja fuerte del hotel Devil’s Reef en The Sinking City 2
Videojuegos