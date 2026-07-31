El Spidey Tracker de Spider-Man: Un nuevo día es real y lo puedes revisar

Además de un huevo de pascua cuando buscas algún término relacionado con «Spider-Man» a través de Google, el gigante del internet colabora con Samsung y Sony para hacer realidad el Spidey Tracker, una aplicación o rastreador que aparece en la película Spider-Man: Un nuevo día creada por Ned Leeds (Jacob Batalon). Gracias a esta, los habitantes de Nueva York pueden saber dónde se encuentra el trepamuros, lo cual en cuestión de seguridad es muy poco recomendable teniendo en cuenta la cantidad de villanos que tiene Spider-Man.

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Mural más grande nunca antes realizado en Colombia de 10 mts x 25 mts.

«En la película, Ned usa su teléfono Samsung para rastrear a Spider-Man, y ahora, Sony Pictures ha convertido esa idea en una experiencia online real. El sitio web de Spidey Tracker incluye avistamientos de Spider-Man, eventos de la campaña, huevos de pascua, contenido generado por los fans y contenido exclusivo de la película. Con Spidey Tracker, los fans pueden disfrutar de una experiencia visual global mediante un mapa personalizado, desarrollado con Google Maps Platform, para ver eventos relacionados con Spider-Man», afirma Rawleigh Smith, responsable de ventas de Google Maps Platform.

En el mapa del Spidey Tracker, las arañas rojas indican posibles avistamientos, las verdes representan avistamientos confirmados y las estrellas azules, eventos. El icono de la araña blanca no tiene explicación, mientras que en la esquina inferior izquierda se accede al tráiler de la película. Los fanáticos pueden recurrir a Twitter/X para sugerir sus propios avistamientos, así con suerte podrían aparecer en el rastreador de Spidey.

Spider-Man: Un nuevo día ya está en cartelera.