Tecnología

El Spidey Tracker de Spider-Man: Un nuevo día es real y lo puedes revisar

El amigable vecino vigilado.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Además de un huevo de pascua cuando buscas algún término relacionado con «Spider-Man» a través de Google, el gigante del internet colabora con Samsung y Sony para hacer realidad el Spidey Tracker, una aplicación o rastreador que aparece en la película Spider-Man: Un nuevo día creada por Ned Leeds (Jacob Batalon). Gracias a esta, los habitantes de Nueva York pueden saber dónde se encuentra el trepamuros, lo cual en cuestión de seguridad es muy poco recomendable teniendo en cuenta la cantidad de villanos que tiene Spider-Man.

Mural más grande nunca antes realizado en Colombia de 10 mts x 25 mts.

«En la película, Ned usa su teléfono Samsung para rastrear a Spider-Man, y ahora, Sony Pictures ha convertido esa idea en una experiencia online real. El sitio web de Spidey Tracker incluye avistamientos de Spider-Man, eventos de la campaña, huevos de pascua, contenido generado por los fans y contenido exclusivo de la película. Con Spidey Tracker, los fans pueden disfrutar de una experiencia visual global mediante un mapa personalizado, desarrollado con Google Maps Platform, para ver eventos relacionados con Spider-Man», afirma Rawleigh Smith, responsable de ventas de Google Maps Platform.

- Publicidad -

En el mapa del Spidey Tracker, las arañas rojas indican posibles avistamientos, las verdes representan avistamientos confirmados y las estrellas azules, eventos. El icono de la araña blanca no tiene explicación, mientras que en la esquina inferior izquierda se accede al tráiler de la película. Los fanáticos pueden recurrir a Twitter/X para sugerir sus propios avistamientos, así con suerte podrían aparecer en el rastreador de Spidey.

Spider-Man: Un nuevo día ya está en cartelera.

🕷

La araña te va a picar

Ya podemos ver cómo lucen las nuevas skins de Spider-Man y The Punisher en Fortnite
Ya podemos ver cómo lucen las nuevas skins…
Casi tres años después de su lanzamiento, Marvel’s Spider-Man 2 recibe una actualización gratis con nuevos trajes y mejoras
Casi tres años después de su lanzamiento, Marvel’s…
Spider-Man: Un nuevo día libera al Hulk y una amenaza invisible en su último tráiler
Spider-Man: Un nuevo día libera al…
La serie de Spider-Noir cuenta con algo especial que Spider-Man: Un nuevo día al parecer tendría miedo de incluir
La serie de Spider-Noir cuenta con…
Marvel MaXimum Collection – Reseña (Switch)
Marvel MaXimum Collection – Reseña (Switch)
Samara Weaving habría sido elegida como Emma Frost para la película de X-Men de Marvel Studios
Jumanji: Open World lleva la selva al mundo real como en sus orígenes, este es su primer tráiler en español latino
Ya podemos ver cómo lucen las nuevas skins de Spider-Man y The Punisher en Fortnite
Casi tres años después de su lanzamiento, Marvel’s Spider-Man 2 recibe una actualización gratis con nuevos trajes y mejoras
Ryan Gosling se sube a la moto de Ghost Rider para la nueva película de Marvel Studios en 2028
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Marvel Tōkon: Fighting Souls: se han filtrado los 39 logros o trofeos del juego
Siguiente artículo Super Mario Sunshine ya tiene fecha de aterrizaje en la Isla Delfino de Nintendo Switch Online, además de dos juegos nunca lanzados en Virtual Boy
No hay comentarios

Lo último

Imágenes oficiales de la figura de Aerith Masterline basada en Final Fantasy VII Rebirth, una excelsa estatuilla que supera los dos mil dólares
Cultura POP
Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)
Videojuegos
Street Fighter 6: horarios del mantenimiento previo al inicio a la cuarta temporada
Videojuegos
Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto 2026
Videojuegos