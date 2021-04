¿No enciende tu Xbox Wireless Headset? Te contamos cómo solucionarlo

El 16 de marzo salieron a la venta los Xbox Wireless Headset. Estos audífonos inalámbricos de Microsoft, para las consolas de la familia Xbox, son la respuesta natural de la compañía de Redmond a las soluciones de sonido que Sony tiene para sus usuarios. No obstante, las opciones que brindan los Audífonos inalámbricos de Xbox para los usuarios superan a las de los Pulse 3D de Sony. Una de estas opciones es la capacidad que tienen los Xbox Wireless Headset de emparejar dos dispositivos a la vez. Sin embargo, esta capacidad puede derivar a un error que hace que los Xbox Wireless Headset no enciendan.

¿Qué hacer cuando los Audífonos inalámbricos de Xbox (Xbox Wireless Headset) no encienden?

Cuándo los Audífonos inalámbricos de Xbox (Xbox Wireless Headset) no encienden o no son reconocidos por el PC y la consola, al ser conectados por medio del cable USB, los usuarios tendrán que hacer un «hard reset» a los Audífonos inalámbricos de Xbox. Pero el procedimiento para hacer el»hard reset» a los Xbox Wireless Headset no se encuentra con facilidad.

¿Cómo hacer un «hard reset» a los Xbox Wireless Headset?

Para hacer el «hard reset» a los Audífonos inalámbricos de Xbox (Xbox Wireless Headset) tendremos que seguir los siguientes pasos:

Conectar el extremo del cable USB-C al Xbox Wireless Headset. Oprimir y sostener el botón de encendido y el del micrófono del los Audífonos inalámbricos de Xbox. Mientras sostenemos los botones insertar el otro extremo del cable USB a un PC con Windows 10. Seguir oprimiendo el botón de encendido del Xbox Wireless Headset. La luz blanca del los Audífonos inalámbricos de Xbox debe encender y el sonido de inicio se reproducirá, para confirmar que el proceso se ha hecho de forma adecuada.

Con este proceso, los Xbox Wireless Headset (Audífonos inalámbricos de Xbox) que no enciendan volverán nuevamente a la vida.

¿Los Xbox Wireless Headset (Audífonos inalámbricos de Xbox) son compatibles con PlayStation 5 y Nintendo Switch?

No, los Xbox Wireless Headset (Audífonos inalámbricos de Xbox) no se pueden emparejar con consolas de la familia PlayStation y con Nintendo Switch.

¿Qué dispositivos se pueden emparejar a los Xbox Wireless Headset (Audífonos inalámbricos de Xbox)?

Xbox Series X o S.

Xbox One.

Dispositivos Android o iOS.

PC.

Dispositivos con Windows 10.

¿Qué precio tienen los Xbox Wireless Headset (Audífonos inalámbricos de Xbox)

En Colombia, los Xbox Wireless Headset (Audífonos inalámbricos de Xbox) tienen un costo de $379.900 COP.

¿Dónde puedo comprar los Xbox Wireless Headset (Audífonos inalámbricos de Xbox) en Colombia?

Para conocer los lugares donde se encuentran disponibles los Xbox Wireless Headset (Audífonos inalámbricos de Xbox) en Colombia, les recomendamos dirigirse a la página oficial de Xbox en Colombia. En esta página podrán encontrar los almacenes de cadena que distribuyen los Audífonos inalámbricos de Xbox en Colombia.