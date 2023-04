Este es el rendimiento de Returnal ahora que es compatible con DLSS 3

Nvidia ha revelado que Returnal, juego del estudio Housemarque que llegó a PC el pasado 15 de febrero, ya es compatible con DLSS 3. Esto gracias a una actualización que ya está disponible para los poseedores del juego de Housemarque en PC. Con esta actualización los usuarios de tarjetas de vídeo o GPUs de Nvidia —con hardware compatible— pueden disfrutar de soporte para DLSS 3, DLSS 2, Reflex y trazado de rayos en Returnal.

Nvidia reveló un nuevo vídeo de The Lord of the Rings: Gollum corriendo en una GPU Nvidia. Este juego llegará el 25 de mayo y será compatible con DLSS 3 y DLSS 2. Adicionalmente, Nvidia reveló lo que necesita The Lord of the Rings: Gollum en PC para correr el juego en diferentes calidades con tarjetas de vídeo o GPU Nvidia.

¿Qué tal corre Returnal con tarjetas de video o GPUs Nvidia?

Según Nvidia, la actualización que añade la compatibilidad con DLSS 3 multiplica rendimiento de Returnal en un PC con la tarjeta de video o GPU Nvidia compatible. Por ejemplo, en la GeForce RTX 4090 las frecuencias de cuadro se multiplicaron por 2,2. Nvidia declaró que Returnal alcanzó más de 180 FPS en sus pruebas de rendimiento. Mientras tanto, la GeForce RTX 4080, con DLSS 3 corrió Returnal a más de 140 FPS. En otras GPU de la serie GeForce RTX 40, el DLSS 3 logra un rendimiento de 90 FPS en 4K en Returnal, con todos los ajustes y el trazado de rayos al máximo.

Nuevos juegos compatibles con DLLS 2

Nvidia también comunicó que ha actualizado su listado de juegos compatibles con DLSS 2. Los nuevos juegos, que se verán beneficiados con la tecnología de suavizado y reescalado de texturas de nueva generación, son:

Fuente: comunicado de prensa de Nvidia