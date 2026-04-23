Este podría ser el precio estimado de la nueva Steam Machine de Valve

Desde el anuncio el pasado noviembre de la nueva Steam Machine, Steam Controller y Steam Frame de Valve, los seguidores de la marca han esperado pacientemente por un precio, que solo se ha complicado revelar debido al elevado costo de las memorias RAM y el uso de IA. El sector tecnológico sufre las consecuencias de las pésimas decisiones al invertir tanto tiempo y dinero en la inteligencia artificial, pero son los consumidores quienes pagan con sus billeteras.

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Tras los problemas financieros de compañías del sector como OpenAI, estos acontecimientos podrían beneficiar a Valve, según Price Empire. Una vez resueltos los problemas con la RAM se podría fijar un precio de entre 650 y 750 dólares para la Steam Machine. De esta manera, Steam Machine se situaría al mismo nivel de un PlayStation 5 Slim de 1 TB (con unidad óptica) y unos 50 dólares por encima de la versión digital. Sin embargo, la máquina de Valve presentaría los mismos problemas que la mayoría de los PC debido a la optimización, lo que significa que PS5 tendría mejor rendimiento en general.

Con un precio de 750 dólares, o incluso más si surgen problemas de suministro, Steam Machine llevaría un precio muy superior al de los PC convencionales de la misma potencia. Incluso a 650 dólares, el sistema de Valve tendrá dificultades para sobrevivir en el mercado que además encarece cada vez más consolas tradicionales como PlayStation y Xbox.

Sin portabilidad ni potencia, Steam Machine estaría condenada al fracaso con un precio elevado, en especial si sigue pasando el tiempo sin anuncios oficiales. Lo único que tenemos claro es que costará más como un PC, no una consola, porque al final su exterior no puede ocultar lo que en realidad lleva por dentro.