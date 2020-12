Esto no es una inocentada, KFConsole es real y calienta el pollo

No importa cuánto lean esto. La popular cadena de restaurantes de pollo frito KFC reveló su propia consola al mercado. En realidad, KFConsole es un computador con procesador Intel con capacidad de juego en 4K y listo para dispositivos de realidad virtual. También posee una cámara de calor para mantener el pollo caliente. No, no adelantamos la inocentada del 28 de diciembre.

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

Kentucky Fried Chicken anunció KFConsole un día después de la revelación de PlayStation 5 por medio de Twitter. Todos asumimos que se trataba de un chascarrillo de mercadeo y nadie lo tomó en serio. Bueno, la broma volvió a ser para nosotros.

El chasis de la consola fue construido por Cooler Master y tiene un procesador Intel Nuc 9 con una GPU Asus —no se especifica si el chipset es Nvidia o AMD— que puede ser intercambiable. También posee dos unidades de estado sólido PCI NVMe de 1 TB. De acuerdo a KFC, la cámara caliente redirige el flujo de aire y el calor que genera la consola para mantener caliente las deliciosas presas de pollo que se pongan en ella.

La fecha de lanzamiento y precio de KFConsole no se han fijado todavía, pero ojalá sea más fácil de conseguir que las consolas de nueva generación.

Vía: IGN