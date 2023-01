Estos son los portátiles ‘gamer’ con RTX serie 4000 que ASUS presentó en CES 2023

Hace dos días conocimos que las GPU RTX de serie 4000 de Nvidia, también conocida como Ada Lovelace, se empezarán a ver en las ‘laptop’ o computadores portátiles ‘gamer’ a partir del 2023. Ya conocemos los PC portátiles de Acer, Nitro 16 y 17, así que es el turno de repasar cuáles fueron los ‘laptop’ para ‘gamers’ que Asus mostró en CES 2023.

Índice

ASUS TUF Gaming

Portátiles o ‘laptops’ ASUS Republic of Gamers (ROG) Strix Scar Zephyrus Flow



¿Cuáles son los portátiles (PC) o ‘laptops’ para ‘gamers’ lanzará Asus en el 2023?

Los portátiles o ‘laptops’ para el público ‘gamer’ que presentó ASUS en CES 2023 pertenecen a la línea TUF Gaming. En el 2023, la línea de computadores portátiles o ‘laptops’ ‘gamer’ de ASUS —TUF Gaming— tiene un diseño inspirado en los ‘mecha’ y su diseño es esculpido con láser. El ‘touchpad’ de los ‘laptops’ gamer presentado por ASUS en CES 2023 es 26% más largo, teclado RGB con especial cuidado en las teclas «WASD», cuatro salidas de ventilación, ventiladores Arc Flow de 84 aspas y llegarán al mercado en dos variaciones de gris llamadas Mecha gray u Jaeger Gray.

Todos los portátiles gamer de la serie TUF Gaming que presentó ASUS en CES 2023 tienen certificación Dolby Atmos & Hi-Res.

Adicionalmente, las cuatro referencias de tope de gama de portátiles para ‘gamers’ que presentó ASUS en CES 2023 cuentan con dos ranuras (slots) para unidades de almacenamiento NVMe de cuarta generación, MUX Switch y Nvidia Advance Optimus. Esta tecnología de Nvidia permite un mejor control a la hora de cambiar entre el chip de vídeo integrado y la GPU del equipo.

Algunos de estos portátiles (PC) o ‘laptops’ para ‘gamers’ lanzará Asus en el 2023 tienen características únicas, las cuales dejaremos junto al tráiler oficial del producto que compartió ASUS en su canal oficial en YouTube.

ASUS TUF Gaming A15

El ASUS TUF Gaming A15 tiene la capacidad de albergar hasta un procesador AMD Ryzen 9 7940 HS y es compatible con GPUS Nvidia RTX 4070 o 4060 que soportan 140 W de máximo TGP y dos ranuras (slots) para unidades de almacenamiento NVMe de cuarta generación. Mientras tanto el display del ASUS TUF Gaming F15 es QHD, tiene una frecuencia de refresco de 165Hz, color DCI-P3 (100%) y compatibilidad con G-Sync de Nvidia.

ASUS TUF Gaming F15

El ASUS TUF Gaming F15, a diferencia del ‘laptop’ anterior, es compatible con procesadores Intel de treceava (13) generación. El modelo más avanzado del ASUS TUF Gaming F15 vendrá con un CPU Intel Core i9 13900H, una GPU Nvidia RTX 4060 que soporta 140 W de máximo TGP y un ‘display’ QHD 165 Hz compatible con G-Sync y con un rango de color DCI-P3 (100%).

ASUS TUF Gaming A17

La punta de lanza de la línea ASUS TUF Gaming, compatible con procesadores AMD, es el A17. El ‘laptop’ ‘gamer’ ASUS TUF Gaming A17 más robusto viene con un procesador Ryzen 9 7940 HS, GPU RTX 4070 —140W TGP— y un ‘display’ QHD de 240 Hz con un rango de color DCI-P3 (100%) y totalmente compatible con Nvidia G-Sync.

ASUS TUF Gaming F17

La contra parte del A17 es el ASUS TUF Gaming F17, el cual cuenta con el mismo ‘display’ y solo se diferencia del A17 por su CPU y GPU. Ya que, el TUF Gaming F17 —presentado por ASUS en CES 2023— cuenta con un procesador Intel Core i9 13900H y una GPU RTX 4060 de Nvidia.

¿Cuáles son los portátiles (PC, ‘laptop’) y perífericos ROG que ASUS lanzará en el 2023?

Los PC portátiles TUF Gaming son la gama media de ‘laptops’ para ‘gamers’ de ASUS. Así que es momento de conocer cuáles son las novedades de la línea Republic of Gamers (ROG). Esta es la marca ‘top of the line’ de computadores de escritorio, ‘laptops’, monitores y periféricos diseñados para jugadores (gamers) de ASUS.

Portátiles o ‘laptops’ ASUS Republic of Gamers (ROG)

Republic of Gamers (ROG) Strix Scar 16 y 18

Tanto el ROG Strix Scar 16 como el 18 tienen enfriamiento inteligente, metal líquido Conductonautc Extreme y tres ventiladores con 1,8x más espacio de ventilación en la parte baja del ‘laptop’.

Las máximas especificaciones de los portátiles o ‘laptops’ Republic of Gamers (ROG) Strix Scar, que ASUS presentó en CES 2023, alcanzan hasta 64 GB de RAM DDR5, dos ranuras (slots) para unidades de almacenamiento NVMe de cuarta generación, procesador Intel Core i9 13980HX, GPU Nvidia RTX 4090 y Wi-Fi 6E. La pantalla de los portátiles ROG Strix Scar 16 y 18 de ASUS vienen con la tecnología Nebula Display —también revelada por ASUS en CES 2023— que junto a Nvidia Advance Optimus brinda imágenes en el panel QHD de 240 Hz fluidas —logrando hasta 3ms de repuesta— y libres de ‘ghosting’.

ASUS Republic of Gamers (ROG) Zephyrus G14, 16 y M16

Algunos de los portátiles ROG Zephyrus tienen baterías de 90W y cuentan con carga rápida.

ASUS maneja dos líneas internas de portátiles de la serie Republic of Gamers (ROG). Una de estas dos líneas son los ‘laptops’ o computadores portátiles para ‘gamers’ ASUS ROG Zephyrus, los cuales se destacan por ser livianos y compactos. Cada uno de estos nuevos portátiles para ‘gamers’ que lanzará ASUS en el 2023, a diferencias de los ROG Strix Scar, tienen diferentes características.

ROG Zephyrus Duo 16

El ROG Zephyrus Duo 16 cuenta con sistema de ventilación AAS Plus 2.0.

El ROG Zephyrus Duo 16, uno de los ‘laptop’ ‘gamer’ compactos revelados en CES 2023, cuenta con dos pantallas. Una inferior de 14.1″, la cual es táctil que alcanza una resolución de 4K y el ‘display’ principal Mini LED de 16 pulgadas. Esta pantalla es QHD 165 Hz, cuenta con Nebula Display y tiene una cobertura DCI-P3 del 100%. El procesador de la ROG Zephyrus Duo 16 es un Ryzen 9 6980HX —con enfriamiento de metal líquido Conductonautc Extreme—. Adicionalmente, el ROG Zephyrus Duo 16 cuenta con una GPU Nvidia RTX 3080 Ti (165W TGP), 64 GB de RAM DDR5 y RAID 0. Este está compuesto de dos unidades de almacenamiento de 2 TB de cuarta generación.

Las pantallas del ROG Zephyrus Duo 16 pueden trabajar de manera conjunta.

ROG Zephyrus G14

El ROG Zephyrus G14 viene en dos colores y su mascota virtual puede ser configurada con animaciones y minijuegos.

El más compacto de los portatiles para jugadores (gamers), que ASUS reveló en CES 2023, es el ROG Zephyrus G14. Este ‘laptop’ tiene un ‘display’ QHD de 165 Hz y 3ms de respuesta. El CPU de este portátil para ‘gamers’ que lanzará ASUS en el 2023 es el Ryzen 9 7940HS y su GPU es una RTX 4090. Cabe resaltar que todos los portátiles o ‘laptop’ para jugadores (gamers) de la línea ROG Zephyrus cuentan con MUX Switch y Nvidia Advance Optimus.

ROG Zephyrus G16

La pantalla del ROG Zephyrus G16, además de contar con Nebula Display, es de 240 Hz y su tiempo de respuesta es de 3ms.

El ROG Zephyrus G16 cuenta con un sistema AniMe Matrix mejorado y un ‘display’ de 16 pulgadas con una relación pantalla cuerpo del 94%. En cuanto a la GPU, les contamos que este computador portátil para ‘gamers’ cuenta con una GPU RTX 4070. Todo esto potenciado con una CPU Intel Core i9 13900H —disipado con metal liquido— y hasta 48 GB de memoria RAM DDR5.

ROG Zephyrus M16

La refrigeración del ROG Zephyrus M16 es inteligente, cuenta con tres ventiladores y disipación de metal líquido para la CPU y GPU.

El último —y el más potente— de los ‘laptop’ ROG Zephyrus que ASUS lanzará en el 2023 es el M16, el cual es el primer PC portátil de ASUS con el sistema AniMe Matrix. Las especificaciones del ‘display’ de este computador portátil son las mismas de las del ROG Zephyrus G16. El procesador o CPU del ROG Zephyrus M16 es un Intel Core i9 13900H y cuenta con una GPU o ‘chip’ de video Nvidia RTX 4090 (145W TGP).

Republic of Gamers (ROG) Flow X13 y X16

La línea Flow de Republic of Gamers (ROG) es la más compacta y versátil de ‘laptops’ para jugadores (gamers) que tiene ASUS en su catálogo. Este año ASUS, durante su presentación en CES 2023, reveló que la línea de portátiles compactos para ‘gamers’ ROG Flow cuenta con varías mejoras de calidad de vida para el usuario. Estos son los dos portátiles Republic of Gamers (ROG) Flow presentados en CES 2023:

ROG Flow X13

El ROG Flow X13 cuenta con una batería de 75w, un ‘touchpad’ 56% más largo y es compatible con XG Mobile.

El ROG Flow X13 cuenta con una CPU AMD Ryzen 9 7940HS —con disipación de metal liquido—, GPU Nvidia RTX 4070, MUX Switch y Nvidia Advance Optimus. Adicionalmente, el ROG Flow X13 soporta hasta 32 GB de RAM DDR5, teclado de 15 pulgadas y una pantalla táctil QHD de 165 Hz con Nebula Display, 500 nits y un tiempo de respuesta de 3ms.

ROG Flow X16

El ROG Flow X16 es el portátil o ‘laptop’ para jugadores o gamers más delgado de ASUS. Este PC cuenta con un procesador Intel Core i9 13900H y una GPU RTX 4070. El ‘display’ del ROG Flow X16 es QHD Mini Led de 1100 nits y con una tasa de refresco de 240 Hz.

Periféricos Republic of Gamers (ROG) de ASUS presentados en CES 2023

La línea Republic of Gamers (ROG) no está conformada por solo ‘laptos’, ya que ASUS también cuenta con sillas, teclados, monitores, routers y controles o ‘gamepads’. Estos son los periféricos para los ‘gamers’ de PC que ASUS reveló durante su presencia en CES 2023.

ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Un mouse wireless aprobado para esports por Aim Lab, el cual es ultra liviano y cuenta con un sensor óptico de 36.000 dpi y micro switches con un tiempo de vida de 70 millones de clicks.

Teclado ROG Azoth Gaming

Este teclado, 75% wireless, tiene varias opciones de personalización. Además, el teclado ROG Azoth Gaming cuenta con switches ROG NX, pantalla OLED y conectividad SpeedNova de 2.4 GHz.

Silla ‘gamer’ ROG Destrier Ergo

Esta silla para ‘gamers’ cuenta con diferentes tipos de ajustes para diferentes jugadores de PC, consolas o celular.

¿Cuándo estarán disponibles en Colombia los ‘laptop’ y periféricos para ‘gamers’ ASUS revelados en CES 2023?

ASUS no ha confirmado el precio de los perifericos, ni la fecha de lanzamiento de los mismos para el territorio colombiano. Sin embargo, pueden consultar toda la información sobre la distribución de estos productos en el sitio oficial de ASUS ROG.

Fuente: comunicado de prensa de ASUS