Estos son todos los anuncios de Nvidia en Gamescom 2024

Nvidia celebra un hito importante, superando los 600 juegos y aplicaciones compatibles con la tecnología RTX. En Gamescom 2024, se anunciaron 20 nuevos títulos que incorporarán DLSS y RTX.

Mecha Break, el Primer Juego con Tecnologías ACE y Digital Human

Nvidia presenta Mecha Break, el primer juego en mostrar las tecnologías Nvidia ACE y digital human. Estas tecnologías dan vida a los personajes, proporcionando una experiencia de juego más dinámica e inmersiva.

G-SYNC se Expande

Nvidia y MediaTek anunciaron su colaboración para llevar la tecnología G-SYNC a un público más amplio. Esta tecnología de Nvidia permitirá a los jugadores disfrutar de una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones. Además, en el proceso, G-SYNC ayuda eliminando problemas como el tearing y el stuttering. La novedad más destacada es la introducción de G-SYNC Pulsar, una tecnología que ofrece una claridad de movimiento excepcional y se estrenará en nuevos monitores de alta gama como el ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR, el Acer Predator XB273U F5 y el AOC AGON PRO AG276QSG2.

Más Juegos y funciones llegan a GeForce NOW y compatibilidad con Reflex y DLLS 3

Nvidia ha iniciado su paso por Gamescom 2024 con una serie de anuncios que impulsan el futuro de los videojuegos. La compañía celebró haber superado los 600 juegos y aplicaciones compatibles con RTX. Además, Nvidia presentó 20 nuevos títulos que se beneficiarán de esta tecnología, incluyendo el esperado Black Myth: Wukong.

Otros anuncios destacados incluyen la compatibilidad con tecnologías RTX desde el lanzamiento de varios juegos. Entre estos destacan Indiana Jones and the Great Circle, Dragon Age: The Veilguard y Dune: Awakening. Cabe resaltar que, Final Fantasy XVI llegará a PC con mejoras visuales y de rendimiento gracias a DLSS 3, DLAA y Reflex, y una demo estará disponible antes de su lanzamiento. Por último, Nvidia presentó un nuevo controlador GeForce Game Ready Driver y compartió un avance de la remasterización de Half-Life 2 con RTX Remix, un proyecto que aprovecha al máximo las tecnologías de Nvidia para darle un nuevo aspecto a este clásico.

Lista de nuevos juegos que se benefician de DLSS 3 y Nvidia Reflex:

Fuente: Nvidia