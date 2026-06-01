FlexStrike: precio y fecha de lanzamiento de la palanca arcade de PlayStation

Hace casi un año, PlayStation reveló el FlexStrike. Este es un control o stick arcade diseñado para los entusiastas de los juegos de pelea y que coincidirá con el lanzamiento de Marvel Tokon: Fighting Souls. Ahora, a un día del esperado State of Play, PlayStation ha revelado la fecha de lanzamiento y el precio del FlexStrike. Adicionalmente, el FlexStrike no llega solo. Ya que, PlayStation ha revelado los detalles de lanzamiento, precios y características de su nueva línea de periféricos diseñados para gamers de PC y PS5.

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Cuándo sale y cual es el precio del FlexStrike, la palanca arcade de PlayStation para PS5 y PC

La palanca o stick arcade inalámbrico FlexStrike se lanzará a nivel global a partir del 6 de agosto de 2026. Las preventas oficiales de este periférico comenzarán el 12 de junio de 2026 a través de direct.playstation.com. El precio de venta recomendado del FlexStrike es de $199.99 USD, aproximadamente $780.000 COP sin impuestos.

El FlexStrike ha sido diseñado por un equipo de ingeniería enfocado en la ergonomía y la reducción de la fatiga durante sesiones prolongadas. FlexStrike cuenta con un diseño compacto que facilita jugar apoyando el dispositivo sobre las rodillas. La palanca de PlayStation cuenta con una batería recargable interna y un estuche de transporte tipo eslinga con compartimentos adicionales para protección y traslado a torneos.

¿Cuáles son los componentes de la palanca arcade FlexStrike de PlaySttaion?

El FlexStrike cuenta con ocho botones con interruptores mecánicos y una palanca con restrictores intercambiables sin herramientas (cuadrado, circular, octagonal). Adicionalmente, el arcade Stick FlexStrike cuenta con un adaptador USB de PS Link y el cable USB-C, los cuales se guardan en compartimentos integrados en el periférico. El FlexStrike permite audio simultáneo vía PlayStation Link en PS5, usando auriculares Pulse Elite o Pulse Explore con el mismo adaptador USB. Dos FlexStrike pueden conectarse a una PS5 con un solo adaptador para juego local. Permite mantener un DualSense conectado en PS5 para navegación. Dispone de las mismas entradas del DualSense, un touchpad, un interruptor de modo de palanca para direcciones y un botón de bloqueo.

Otros accesorios presentados por PlayStation

Junto con la palanca arcade FlexStrike, PlayStation detalló el lanzamiento de su monitor gamer de 27 pulgadas con gancho de carga integrado para el control DualSense. Este dispositivo estará disponible en Estados Unidos y Japón a partir del 27 de agosto de 2026. Las preventas iniciarán el 5 de junio de 2026 a un precio sugerido de $349.99 USD, aproximadamente $1.300.000 COP. El monitor gamer de PlayStation incluye un panel QHD IPS (2560×1440) con tasa de refresco variable (VRR), soportando hasta 120Hz en consolas PS5 y PS5 Pro, y hasta 240Hz al conectarse a una PC o Mac compatible.

Finalmente, la compañía lanzará en una fecha posterior los altavoces inalámbricos de escritorio Pulse Elevate. Estos altavoces incorporan las tecnologías de audio de los auriculares Pulse Explore y Pulse Elite para ofrecer una experiencia sonora inmersiva en espacios de juego cerrados. Se espera que cerca a su lanzamiento se confirme el precio que tendrán estos altavoces de PlayStation.



Fuente: Blog oficial de PlayStation