Gobierno japonés solicita formalmente a OpenAI que dejen de robar propiedades intelectuales

El gobierno japonés solicitó formalmente a OpenAI evitar infringir la propiedad intelectual japonesa, en respuesta a su herramienta de generación de videos, Sora 2. El ministro de Estado de Propiedad Intelectual y Estrategia de IA, Minoru Kiuchi, enfatizó que el ‘anime’ y el ‘manga’ son «tesoros irremplazables» que representan el orgullo cultural de Japón. El gobierno instó a OpenAI a respetar los derechos de autor japoneses y evitar el uso indebido de su tecnología. El ministro de Medios Digitales, Masaaki Taira, hizo eco de esta opinión, sugiriendo que si OpenAI no cumple voluntariamente, Japón podría invocar las disposiciones de la Ley de Promoción de la IA, una legislación que promueve el desarrollo de la IA a la vez que aborda riesgos como las violaciones de derechos de autor.

Sora 2, lanzado el pasado 1ro de octubre, puede crear videos HD de 20 segundos con sonido. Para sorpresa de nadie, los usuarios rápidamente comenzaron a utilizarlo para generar contenido con personajes protegidos por derechos de autor. Franquicias populares de ‘anime’ y videojuegos como One Piece, Demon Slayer, Pokémon y Super Mario se vieron afectadas. La difusión generalizada de estos videos en redes sociales alarmó a las autoridades y a los creativos japoneses, lo que ha llevado a la Oficina del Gabinete a emitir la solicitud oficial a través de su Sede de Estrategia de Propiedad Intelectual.

Los videos generados por Sora 2 no cuentan con restricción alguna del uso de propiedad intelectual.

La Ley de Promoción de la IA de Japón, vigente desde septiembre de 2025, establece principios para el uso ético de la IA, incluyendo el análisis de casos de infracción. Si bien no incluye sanciones específicas, anima a las empresas a cooperar con las directrices gubernamentales (traducción de IGN). Políticos como Akihisa Shiozaki han destacado públicamente las implicaciones legales de Sora 2 y han presentado este momento como una oportunidad para que Japón lidere la normativa global en torno a la IA y la propiedad intelectual, dada la profunda influencia del país en la cultura pop mundial a través del ‘anime’, los videojuegos y la música.

Por su parte, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, describió los videos generados por IA que utilizan personajes con derechos de autor como «fanfiction interactiva» y prometió un mayor control para los titulares de los derechos, incluyendo la posibilidad de restringir o bloquear el uso de personajes específicos. Altman destacó las contribuciones creativas de Japón e insinuó próximas actualizaciones para gestionar mejor la generación de contenido. Sin embargo, OpenAI aún no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud formal del gobierno japonés.

Por su parte, Nintendo emitió un enérgico comunicado negando cualquier presión contra la IA generativa, pero reafirmó su compromiso de proteger su propiedad intelectual mediante acciones legales si fuera necesario. Otros gigantes del entretenimiento como Disney y Universal ya han emprendido acciones legales contra empresas de IA como Midjourney y Character.AI por el uso no autorizado de sus personajes.