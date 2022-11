Guía rápida para conectar los Joy-Con de Switch a iPhone y iPad

Es normal jugar en el celular o ‘smartphone’, emparejados con controles ‘wireless’ de consolas como Xbox o PlayStation. Después de todo los controles táctiles no son la mejor opción y nada reemplaza la retroalimentación de ‘sticks’ y botones. Si eres además propietario de Nintendo Switch, ahora tienes una opción adicional con sus Joy-Con en iPhone y iPad.

Gracias a iOS 16 puedes conectar, emparejar o sincronizar controles de la consola híbrida de Nintendo con tu iPhone o iPad. Una vez actualizado tu dispositivo Apple con el sistema operativo en cuestión, asegúrate de tener cargados y listos para usar un par de Joy-Con de Nintendo Switch.

¿Cómo conectar los Joy-Con a iPhone y iPad?

1. Presiona y mantén presionado el pequeño botón negro ubicado en la parte superior (horizontal) del Joy-Con, hasta que la luz verde del led se mueva de lado a lado buscando dispositivo para emparejar.

2. En tu iPhone o iPad, selecciona Configuración > Bluetooth.

3. Desplaza la pantalla hasta encontrar tu Joy-Con en ‘otros dispositivos’. Deberías ver Joy-Con (L) o Joy-Con (R), dependiendo del Joy-Con izquierdo o derecho que intentes sincronizar.

4. Selecciona el respectivo control y repite el mismo proceso para el otro Joy-Con si lo necesitas.

Una vez conectados los Joy-Con a tu iPhone o iPad, puedes usarlos en cualquier juego compatible con controles externos como Minecraft, Call of Duty, Fortnite o Among Us, entre otros. Es importante recordar que no todos los juegos soportan ambos controles Joy-Con al mismo tiempo.

¿Cómo desconectar los Joy-Con de un iPhone o iPad?

Para desconectar los Joy-Con debes ir a Configuración > Bluetooth, tocar el icono azul de información y después ‘desconectar’.

Vía: Twitter