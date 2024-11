Inadvertidamente, jugadores de Pokémon GO han ayudado a entrenar una inteligencia artificial (IA)

Niantic, desarrollador de Pokémon GO, trabaja en la construcción y el entrenamiento de una IA o inteligencia artificial que sea capaz de completar automáticamente ubicaciones del mundo real, con solo una cantidad limitada de información. Para lograrlo, la compañía usa datos recopilados por los jugadores de Pokémon GO. Niantic reveló que está construyendo un ‘Gran Modelo Geoespacial’. Básicamente como ChatGPT, una IA que se entrena con enormes cantidades de texto existente, para que luego pueda producir texto por sí sola que suene normal y similar a lo que un usuario podría querer.

Un ‘Gran Modelo Geoespacial’ es esencialmente la misma idea, pero aplicada al mundo físico. Se entrena con el aspecto que tienen los lugares del mundo real (una iglesia, un parque, una casa, etc) y luego puede usar esos datos para producir información sobre el aspecto que podrían tener los lugares reales que aún no ha visto. Niantic afirmó que esto será útil para tecnologías como las gafas de realidad aumentada, la robótica, la creación de contenido y otras cosas.

El «dinamaxizado» aporte de Pokémon

Para que esto funcione, Niantic necesita muchos datos para entrenar esa IA. Por ende, Google ha estado recopilando datos de ubicación durante años a través de Google Maps y los autos que usa para obtener información de Street View, pero eso no es suficiente en este caso. Los autos solo pueden circular por carreteras y Niantic necesita información de peatones en lugares a los que los autos no pueden ir. Afortunadamente, Niantic tiene miles de personas en todo el mundo que apuntan sus teléfonos a cosas y envían esa información a través de sus diversos proyectos y aplicaciones, incluido Pokémon GO.

En concreto, Niantic afirma que ha estado desarrollando algo llamado Sistema de Posicionamiento Visual (VPS), una tecnología que utiliza una imagen de un teléfono para determinar la posición y orientación de una ubicación en un mapa 3D. Se supone que la tecnología permite a los usuarios posicionarse en el mundo con precisión a nivel de centímetros, lo que les permite ver contenido digital superpuesto al mundo físico de forma precisa y realista.

Recientemente se comenzó a implementar una función experimental en Pokémon GO, llamada Pokémon Playgrounds, donde el usuario puede posicionar Pokémon en una ubicación específica y permanecerán allí para que otros los vean e interactúen con ellos. Niantic dijo que actualmente tiene 10 millones de ubicaciones escaneadas en todo el mundo, un millón utilizable con su servicio VPS, y recibe un millón de nuevos escaneos cada semana que contienen cientos de imágenes discretas. Eso es mucho poder de datos en las manos de Niantic.

Fuente: Niantic