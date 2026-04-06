Intel proyecta el fin de los núcleos híbridos y se filtra una posible colaboración con Nvidia

Recientes filtraciones de Intel han revelado lo que parece ser el panorama de los procesadores de alto rendimiento para finales de esta década. Estas filtraciones sugieren que Intel planea una reestructuración profunda en el diseño de sus chips, abandonando la actual división de núcleos de rendimiento (P-Core) y eficiencia (E-Core) en favor de una arquitectura unificada, además de una colaboración inédita con Nvidia.

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Qué es el Núcleo Unificado (Unified Core)?

Desde 2021, Intel ha utilizado una arquitectura híbrida que combina núcleos grandes y pequeños. Sin embargo, este modelo tiene fecha de caducidad. Se espera que la generación Razer Lake, proyectada para llegar al mercado en el 2027, sea la última en utilizar el diseño tradicional con núcleos Griffin Cove y Golden Eagle.

Para el año 2028, la arquitectura Titan Lake introduciría el Unified Core. Este concepto busca simplificar el procesador eliminando la distinción entre P-Cores y E-Cores, reemplazándolos por un solo tipo de núcleo altamente escalable. Según los datos técnicos filtrados, este cambio permitiría una mayor densidad de componentes, lo que teóricamente abriría la puerta a procesadores de hasta 100 núcleos en un solo chip, manteniendo niveles de consumo de energía y calor aceptables. Todo esto gracias a procesos de fabricación avanzados de 2 nanómetros (18A) y menores.

Intel Unified Core:



Most of the info is already available. But a new leak confirms most of it and also sheds more light.



It clearly says that Razer Lake's Griffin Cove is the *LAST* Intel P Core. And after that, the P core team is going bye-bye.



And in 2028, Titan Lake is all… pic.twitter.com/nny4xYYXMc — SiliconFly (@Silicon_Fly) July 14, 2025

Qué se sabe de la colaboración entre Intel y Nvidia?

Uno de los puntos más interesantes y extraños de estas filtraciones es la existencia de Serpent Lake, una variante de la familia Titan Lake. Este SoC (sistema en un chip) se diferenciaría por integrar un bloque de procesamiento gráfico (GPU Tile) basado en la tecnología RTX de Nvidia.

Actualmente, Intel utiliza su propia arquitectura de gráficos (Intel Arc/Xe). Una integración con NVIDIA representaría un cambio de estrategia para competir directamente con las soluciones de gama alta de AMD. Dado que su lanzamiento se estima entre 2028 y 2029, se especula que estos procesadores podrían incluir núcleos gráficos basados en la futura arquitectura Rubin de Nvidia, optimizada para tareas de inteligencia artificial y trazado de rayos.

Aunque esta información proviene de fuentes no oficiales y está sujeta a cambios en los planes de desarrollo de Intel, nos da pistas sobre el camino que esta tomando la industria, la cual se aleja de la complejidad de los núcleos híbridos para buscar la máxima eficiencia a través de la unificación y las alianzas con otros actores del mercado.

Vía: Wccftech