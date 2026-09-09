iPhone 18 Pro y iPhone Duo: precio, lanzamiento en Colombia, novedades y todo lo presentado por Apple

Como ya es costumbre, cada año en septiembre, Apple realizó desde Apple Park en California su evento especial para presentar una nueva generación del iPhone. Esta presentación tenía un ingrediente adicional: fue la primera encabezada por John Ternus como nuevo CEO de Apple, cargo que asumió oficialmente el pasado 1 de septiembre tras la dimisión de Tim Cook.

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Este evento sirvió para conocer los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, nuevos Apple Watch y AirPods, junto con una evolución importante de Apple Intelligence. Aunque como es de esperarse, el «One More Thing» institucionalizado por Steve Jobs, fue dirigido a presentar la entrada de Apple a los plegables: el iPhone Duo. Nos gustó el detalle de irse a un teatro a presentar adelante de una pantalla este nuevo celular.

La presentación también volvió a tener un espacio importante para los videojuegos. Apple mostró el nuevo chip A20 Pro, habló de mejoras específicas en GPU y rendimiento sostenido y utilizó juegos para demostrar las capacidades de sus nuevos dispositivos. Aquí todo lo presentado.

El chip A20 Pro de Apple cada vez más ‘gamer’

Una parte importante de las novedades presentadas por Apple gira alrededor del A20 Pro, el chip que encontraremos tanto en los iPhone 18 Pro como en el nuevo iPhone Duo y que presenta un nuevo salto en el desarrollo de chips de la compañía de la manzana.

Apple pasa a un proceso de fabricación de 2 nanómetros y utiliza una CPU de seis núcleos, compuesta por dos nuevos núcleos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia. La compañía también incorporó aceleradores neuronales para realizar más operaciones relacionadas con inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Quiza lo más interesante de este chip versus el anterior está en la GPU. Ahora tiene siete núcleos y Apple habla de un incremento de hasta 40% en rendimiento gráfico frente al A19 Pro. A esto se suma 50% más ancho de banda de memoria y aceleradores neuronales integrados en la GPU, que también pueden ser utilizados por modelos de inteligencia artificial.

El Neural Engine también cambia. El A20 Pro cuenta con dos motores de 16 núcleos para un total de 32 núcleos, duplicando la capacidad de procesamiento para IA frente a la generación anterior.

Apple modificó incluso la distribución física de los componentes, utilizando un sistema de empaquetado inspirado en sus chips de la familia M que coloca la memoria junto al procesador. El objetivo es mejorar tanto el acceso a la memoria como el comportamiento térmico.

Este último punto, es clave para videojuegos. Tener una GPU más rápida sirve de poco si el teléfono tiene que reducir su frecuencia después de unos minutos por el calor, por lo que Apple acompañó el A20 Pro con cambios importantes en la refrigeración de sus nuevos teléfonos.

iPhone 18 Pro y Pro Max: el cambio real esta en el interior

Visualmente, los iPhone 18 Pro y Pro Max no representan una cambio notable frente a la generación anterior. Apple mantiene buena parte del diseño conocido y a nivel visual el principal cambio puede estar en los cuatro colores que ofrece: negro, plateado, Glacier y Burgundy.

En el interior, un cambio clave fue que Apple desarrolló una nueva cámara de vapor con tres veces el área de superficie de la utilizada en el iPhone 17 Pro, diseñada para sacar el calor del A20 Pro y distribuirlo a través del teléfono. Según Apple, esto permite alcanzar hasta 40% más rendimiento sostenido frente al iPhone 17 Pro. La diferencia puede llegar hasta el doble al compararlo con un iPhone 16 Pro o modelos anteriores.

También hay cambios importantes en el consumo de batería y autonomía del teléfono en las versiones que utilizan exclusivamente eSIM, Apple prometió hasta 36 horas de reproducción de video para el iPhone 18 Pro y 45 horas para el Pro Max. La carga rápida permite alcanzar aproximadamente 50% de batería en 15 minutos utilizando una conexión por cable.

Uno de los cambios mas promocionados en la presentación es la parte de fotografía y las cámaras. La principal Fusion de 48 MP estrena apertura variable, con seis pequeñas hojas que controlan físicamente cuánta luz llega al sensor. El teléfono puede ajustar la apertura automáticamente dependiendo de la escena, pero Apple también agregó controles Pro para modificar apertura, velocidad de obturación y balance de blancos. La apertura puede llegar a ƒ/1.48 para captar más luz y cerrarse hasta ƒ/4 cuando se necesita una mayor profundidad de campo.

Otra novedad es Apple Reference Image, un sistema pensado para conservar información original capturada por el sensor y ayudar a verificar posteriormente la autenticidad de una fotografía, característica que parece una curiosidad pero que cobra cada vez más importancia con el crecimiento de las imágenes generadas y modificadas mediante IA.

iPhone Duo: Apple presenta sus credenciales en el mundo de los celulares plegables

Apple por fin lanzó el esperado teléfono y lo reservó para su tradicional “One more thing”. En esta categoría en la que fabricantes como Samsung, Google, Motorola y Honor llevan varios años experimentando, el iPhone Duo aparece con novedades interesantes pero no se sienten tan trascendentales en comparación a lo que han ya mostrado los competidores.

Apple optó por una forma asimétrica y un marco fabricado en titanio grado 5. Cerrado encontramos una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, mientras que al abrirlo aparece una Super Retina XDR de 7,6 pulgadas. Esta última ofrece 50% más superficie que la pantalla del iPhone 18 Pro Max y 80% más que la del iPhone 18 Pro.

Uno de los retos, según explicaron en la presentación, fue mantener una relación de aspecto similar entre las dos pantallas. Esto permite abrir el dispositivo y continuar utilizando una aplicación sin que su interfaz cambie radicalmente de proporciones.

iOS 27 también fue adaptado para el nuevo formato. El sistema permite tener dos aplicaciones abiertas simultáneamente, utilizar dos ventanas de una misma ‘app’, crear parejas de aplicaciones y acceder a un ‘dock’ vertical. La interfaz cambia dependiendo de la posición y del ángulo en el que tengamos abierto el teléfono.

Apple también tomó algunas decisiones diferentes frente al resto de la familia iPhone. El Duo utiliza Touch ID integrado en el botón lateral en vez de Face ID, mientras que la cámara FaceTime interior se encuentra debajo de la pantalla. Adicionalmente, tendrá compatibilidad con algunas versiones de Apple Pencil.

En la explicación de como el teléfono va a resistir, mencionaron que la bisagra está formada por más de 100 piezas y utiliza un mecanismo de torque variable. Apple combinó una estructura de varias capas, una placa de titanio y refuerzos de fibra de carbono para intentar reducir la visibilidad del pliegue central. El teléfono conserva certificación IP68 contra agua y polvo.

Por dentro encontramos el mismo A20 Pro de los iPhone 18 Pro, junto con una batería dividida entre las dos mitades del dispositivo. Apple promete hasta 31 horas de reproducción de video con el teéfono usando la pantalla interna.

En fotografía utiliza una cámara principal Fusion de 48 MP, ultra gran angular de 48 MP y zoom 2x de calidad óptica. El formato plegable también permite utilizar las cámaras traseras para tomar una fotografía mientras la pantalla exterior funciona como una especie de visor.

Videojuegos presentados y algunas novedades de la marca en cuanto a gaming

Los videojuegos llevan varias generaciones teniendo un espacio propio durante las presentaciones del iPhone y este año Apple volvió a utilizarlos para mostrar las capacidades de sus nuevos dispositivos aunque como en las últimas presentaciones, de forma más sutil.

Uno de los juegos que se dejaron ver fue Monster Hunter Outlanders, el juego de mundo abierto para móviles de Capcom que es desarrollado por TiMi Studio. El título sirvió como demostración de la GPU de siete núcleos del A20 Pro en el iPhone 18 Pro. Apple mostró escenarios abiertos con iluminación avanzada y habló de gráficos con calidad comparable a una consola, ejecución de hasta 120 cuadros por segundo, MetalFX Upscaling y audio espacial.

El iPhone Duo también tuvo su propia demostración «soft» de videojuegos. Apple mostró cómo un juego puede aprovechar la pantalla interior de 7,6 pulgadas y adaptarse al pasar de la pantalla exterior al dispositivo completamente abierto. Realmente la sensación, según se vio en la presentación, es mas la de un iPad mini, aunque en el modo plegable e invertido seguramente servirá muy bien para emuladores como ya sucede con celulares plegables de otras marcas.

Nuevos Apple Watch y AirPods

Apple también aprovechó el evento para presentar los Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4, con un nuevo chip S11 y un sistema de sensores rediseñado.

Uno de los cambios está en la frecuencia con la que el reloj registra información. El ritmo cardíaco en segundo plano ahora puede medirse cada cinco segundos. Estos datos alimentan una nueva función llamada Readiness, que analiza la actividad y diferentes métricas recientes para generar una puntuación sobre el estado físico del usuario. La aplicación Salud también recibirá cambios durante el año para interpretar esta información y presentar resúmenes apoyados por Apple Intelligence.

El Apple Watch Series 12 ofrece hasta 24 horas de batería y comienza en $399 dólares, mientras que el Apple Watch Ultra 4 supera los dos días de autonomía y parte de $799 dólares.

También se dejaron ver los AirPods 5, que conservan un diseño abierto pero estrenan una nueva arquitectura acústica y mejoras en cancelación activa de ruido. Según Apple, pueden reducir 50% más ruido que la generación anterior.

Habrá una versión de $129 dólares con cancelación activa de ruido y hasta cuatro horas de autonomía utilizando esta función. El modelo de $149 dólares agrega control de volumen deslizando el dedo sobre el audífono, hasta cinco horas con ANC y un estuche compatible con carga inalámbrica.

¿Cuándo sale el iPhone 18 Pro en Colombia y cuánto costará?

Apple anunció que el iPhone 18 Pro comenzará en $1.199 dólares en Estados Unidos, $100 dólares más que el precio inicial del iPhone 17 Pro. El iPhone 18 Pro Max partirá de $1.299 dólares. Los dos estarán disponibles con 256 GB, 512 GB, 1 TB y una nueva opción de 2 TB.

En Colombia no tendremos que esperar una segunda ronda de lanzamiento. Según el comunicado que encontramos en el sitio web oficial de Apple, nuestro país forma parte de los más de 65 países y regiones en los que será posible reservar los iPhone 18 Pro y Pro Max desde el sábado 12 de septiembre. Los teléfonos estarán disponibles desde el viernes 18 de septiembre.

Apple todavía no ha revelado los precios oficiales para nuestro país. Actualmente, el iPhone 17 Pro se consigue desde $5.749.000 pesos, mientras que el iPhone 17 Pro Max parte de $6.279.000 pesos y usualmente la compañía de la manzana tiende a seguir la misma estrategia de precios.

Eso si, hay que tener en cuenta que los precios de los dispositivos de Apple en Colombia se han visto fuertemente afectados por la caída del dólar durante el último año. Con una tasa de cambio actualmente cercana a los $3.120 pesos, el aumento de $100 dólares del iPhone 18 Pro representa alrededor de $312.000 pesos aunque los precios en Colombia no representan el cambio de la divisa actual.

Tomando como referencia los precios actuales de la generación anterior, estimamos que el iPhone 18 Pro podría costar entre $300.000 y $400.000 pesos más que el iPhone 17 Pro actual, lo que dejaría el modelo base alrededor de los $6,1 millones de pesos. Estamos atentos a los precios definitivos que los distribuidores definan para el país.

¿Cuándo sale y cuánto costaría el iPhone Duo en Colombia?

El iPhone Duo comenzará en $1.999 dólares en Estados Unidos para su versión de 256 GB, con opciones que llegarán hasta los 2 TB. La buena noticia Colombia también estará entre los primeros mercados en recibir el nuevo plegable. De acuerdo con Apple, nuestro país forma parte de los más de 70 países y regiones incluidos en la primera etapa de lanzamiento. Las reservas comenzarán el viernes 16 de octubre y el iPhone Duo estará disponible desde el viernes 23 de octubre.

Sobre el precio en Colombia y con un dólar cercano a los $3.120 pesos, los $1.999 dólares equivalen actualmente a unos $6,24 millones de pesos. Al agregar el IVA del 19%, la cifra se acerca a $7,42 millones, antes de considerar otros costos relacionados con su importación y comercialización. Bajo este cálculo, un precio cercano a los $8 millones sería posible.

Pero hay otra referencia que debemos considerar. Los precios oficiales de Apple en Colombia no corresponden necesariamente a una conversión directa de los valores estadounidenses y la fuerte caída del dólar durante el último año ha reducido considerablemente esa diferencia en los modelos que ya se encuentran en el mercado.

Si Apple mantiene para el iPhone Duo una relación de precios con Estados Unidos similar a la que hemos visto en sus teléfonos vendidos en Colombia, su precio podría superar los $9 millones e incluso acercarse a los $10 millones de pesos.

Por ahora ambos cálculos sirven únicamente como referencia. Tendremos que esperar a que Apple confirme cuánto tendremos que pagar en Colombia por su primer iPhone plegable.

¿Comprarán alguno de estos teléfonos o dispositivos?

Via: Presentación de Apple Septiembre 9 de 2026/ Sitio web Apple.