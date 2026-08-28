La aplicación de Crunchyroll dejará de funcionar en Nintendo Switch

El servicio de ‘streaming’ de anime Crunchyroll anunció que su aplicación para Nintendo Switch dejará de estar disponible a partir del 30 de octubre del 2026. Esta aplicación se lanzó originalmente en la eShop en 2022. En un correo electrónico, Crunchyroll agradeció a los usuarios por formar parte de la comunidad en Switch. En el mismo mensaje, se menciona que la experiencia Crunchyroll continúa en todas partes:

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«La aplicación Crunchyroll para Nintendo Switch dejará de estar disponible a partir del 30 de octubre de 2026. La buena noticia: la experiencia Crunchyroll continúa en todas partes. Aún puedes disfrutar de la mayor biblioteca de anime del mundo en ‘streaming’ a través de crunchyroll.com, la aplicación móvil de Crunchyroll y más de 30 plataformas y dispositivos globales y regionales, con la misma cuenta y suscripciones que ya tienes».

Además de dispositivos móviles, Crunchyroll está disponible en computadores, televisores y otras plataformas de videojuegos. El único sistema en el que aún no está disponible es la consola Nintendo Switch 2, así que si de casualidad el sistema híbrido recibe la aplicación de ‘anime’, lo informaremos, pero teniendo en cuenta que tampoco tiene YouTube o Netflix pues…

En defensa de Switch 2, las aplicaciones de video tienen actualmente tan amplio acceso y uso en dispositivos móviles, que ciertamente parece innecesario su acceso en la segunda consola híbrida de Nintendo. Las consolas portátiles para jugar, gracias.