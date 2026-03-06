Tecnología

La board Z890I de ASRock con 256 GB de RAM logra siete mil cuatrocientas millones de transferencias por segundo

ASRock logra con 256 GB de RAM DDR5 CQDIMM en su board Mini-ITX Z890I Nova WiFi R2.0, superar los retos de la densidad y señal.

A pesar de la escasez generada por la «RAMpocalypse», la evolución de la memoria DDR5 ha alcanzado una nuevo récord de transferencia. El fabricante ASRock ha demostrado la capacidad de su placa (board) Mini-ITX Z890I Nova WiFi R2.0 para gestionar un total de 256 GB de RAM a una velocidad de 7400 MT/s. Esto es un avance significativo, debido a las limitaciones físicas y eléctricas que habitualmente presentan las configuraciones con boards Mini-ITX

El desafío está en el tamaño de la configuración

Históricamente, aumentar la capacidad de la memoria RAM implica una degradación proporcional en la estabilidad de las frecuencias. En módulos de alta capacidad, como los de 128 GB por DIMM, el ruido de la señal y el jitter dificultan alcanzar velocidades superiores a los 6000 MT/s en configuraciones domésticas. Es así que el reto —y posteriormente el hito— se acentúa en el uso de placas Mini-ITX, donde el espacio para el enrutamiento de circuitos es extremadamente limitado.

Un hito que sería inalcanzable sin el uso de la tecnología CQDIMM

La board Z890I de ASRock con 256 GB de RAM logra siete mil cuatrocientas millones de transferencias por segundo

La clave de este resultado, en la Z890I Nova WiFi R2.0 de ASRock, se encuentra en el uso de la tecnología CQDIMM (Clock Driver DIMM). A diferencia de los módulos convencionales, los CQDIMM integran un controlador de reloj directamente en el módulo de memoria. Este componente regenera la señal de referencia enviada por la CPU y distribuye un pulso más limpio hacia los chips de memoria, reduciendo la dependencia exclusiva del procesador.

Según los informes compartidos por el fabricante chino, para estas pruebas se utilizaron dos módulos Kingston de 128 GB con arquitectura de 4 rangos (4-rank). Los módulos de 4 rangos suelen ejercer una mayor carga sobre el subsistema de memoria en comparación con las variantes de 1 o 2 rangos. Para soportar esta carga a 7400 MT/s, ASRock optimizó las vías de los circuitos y el firmware en la revisión R2.0 de su modelo Z890I Nova WiFi R2.0.

Este desarrollo posiciona la frecuencia de operación casi 1 GHz por encima de registros anteriores en configuraciones similares de 256 GB. Mientras que otras implementaciones en placas especializadas habían logrado alcanzar los 6400 MT/s hace apenas dos meses, la integración en un formato compacto demuestra una maduración en la gestión de señales para la arquitectura Intel Arrow Lake y su chipset Z890.

Vía: wccftech

