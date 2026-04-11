Tecnología

La obsolescencia «planeada» ataca a los Kindle de Amazon y dejarán de conectarse a la tienda

Eso no pasa con los libros de papel.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Amazon anunció recientemente que a partir del 20 de mayo, dejará de ofrecer soporte para todos los lectores electrónicos Kindle lanzados en 2013 o antes. A partir de dicha fecha, estos dispositivos ya no se conectarán a Amazon, lo que significa que no podrás comprar, tomar prestados ni descargar libros nuevos. Tu Kindle seguirá teniendo acceso a los libros que ya tienes almacenados, pero no podrás navegar por la tienda ni acceder a plataformas de terceros, incluidas aplicaciones de biblioteca como Libby y OverDrive. Además, si restableces la configuración de fábrica, el dispositivo quedará inutilizable.

Esto afectará a los Kindle de primera y segunda generación, Kindle DX y DX Graphite, Kindle Keyboard (tercera generación), Kindle 4 y 5, Kindle Touch y Kindle Paperwhite de primera generación. Las tabletas Fire que ya no recibirán soporte son: Kindle Fire de primera y segunda generación, Kindle Fire HD 7 y HD 8.9. Si tu Kindle está entre los dispositivos que dejarán de funcionar, puedes aprovechar la oferta de Amazon de un 20% de descuento en un modelo nuevo, además de un crédito de $20 USD para libros electrónicos.

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Amazon Kindle obsolescencia

Sin embargo, esta oferta solo estará vigente hasta el 20 de junio del 2026. También puedes usar el programa de intercambio, que permite a los clientes devolver dispositivos antiguos a cambio de un reembolso, aunque los modelos más antiguos tienen menos valor. Si el modelo no se puede revender, el Programa de Reciclaje de Amazon lo enviará a una planta de reciclaje. Otra opción es simplemente conservarlo con tu biblioteca descargada y darlo por terminado. Por supuesto no tienes obligación alguna en comprar otro aparato.

Esta medida no parece ser muy popular entre los usuarios de Kindle que han usado el mismo dispositivo durante años. Sin opción de compras de libros, estos lectores electrónicos tienen pocas opciones para seguir usándolos, y muchos se ven obligados a elegir entre reemplazarlos o cambiar a un sistema completamente nuevo. Si bien se puede acceder a la app de Kindle desde tabletas y teléfonos, para los usuarios veteranos esto puede no ser lo ideal, ya que el formato independiente a otro dispositivo suele ser fundamental para la experiencia de lectura.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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