La próxima consola portátil de Anbernic se inspira en PS Vita y se llama RG Vita

Además de controles con sensores que miden la frecuencia cardiaca, Anbernic se especializa en fabricar consolas portátiles que ejecutan Android, de ahí que sean la elección de muchos jugadores para contar con múltiples plataformas en un solo sistema. Su última propuesta toma un vistazo al libro de la última consola portátil de Sony, PlayStation Vita, un poderoso sistema completamente desaprovechado por la compañía y cuyas ventas se hundieron a falta de un catálogo imponente de juegos. Superado por su rival directo 3DS, PS Vita se resignó a ser una consola de nicho para el público japonés, sin mucho apoyo occidental al final de su ciclo de vida.

No mucha información hay al respecto, pero Anbernic deja ver cuatro modelos de las línea RG Vita y RG Vita Pro, cuya diferencia principal podría ser espacio de almacenamiento, procesador y RAM. Exteriormente, todas se asemejan a la consola portable de Sony con dos ‘sticks’, paneles traseros posiblemente táctiles, L/R, gatillos, pad, y botones frontales A, B, X, Y. Si correrán juegos digitales de PS Vita por medio de emulación, eso estaría por confirmarse. No hay fecha de lanzamiento ni precio por el momento.

Por su parte, desde agosto del 2025 hay rumores sobre une posible nueva consola portátil de Sony, o lo que sería su versión de Nintendo Switch. Se trata del proyecto con nombre en clave «Canis», el cual tendría una conexión USB-C con salida a dispositivos externos. La consola sería capaz de ejecutar los juegos por sí misma, no como el dispositivo de ‘streaming’ PlayStation Portal de PS5. Hasta el momento dicha información no ha sido confirmada, pese a que se reporta un lanzamiento para 2027. Sony podría cancelar sus planes sin previo aviso incluso de llegar a ser cierta.