La RTX 3060 vuelve en el 2026, Nvidia retomará la producción para enfrentar la escasez de chips

Ante las dificultades actuales en la cadena de suministro de semiconductores y la alta demanda de memoria DRAM, que ha afectado la producción de hardware para PC, Nvidia habría optado por una estrategia de reactivación de algunos de sus modelos más populares fuera de circulación. Según informes de medios coreanos como Hankyung, Samsung Foundry se prepara para reiniciar las líneas de producción de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3060, un modelo basado en la arquitectura Ampere que originalmente debutó en 2021.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de PC. Seguir

¿Por qué el regreso de la RTX 3060 puede ser una realidad?

Samsung Foundry fue el socio estratégico de Nvidia para la fabricación de la serie RTX 30 utilizando su proceso de 8 nanómetros (nm). Actualmente, estas líneas de producción se mantienen operativas, ya que Nvidia utiliza este mismo nodo para la fabricación de los chips Tegra destinados a la sucesora de la Nintendo Switch. Gracias a esto, Nvidia puede aumentar el volumen de producción de silicio Ampere sin las complicaciones logísticas que implicaría diseñar un componente de nueva generación desde cero.

Esta versión de la RTX 3060 podría introducirse al mercado mediante un «lanzamiento discreto». Técnicamente, el objetivo es posicionar esta GPU como una solución económica y sobre todo funcional para el usuario promedio mediante la implementación de DLSS 4.5. Esta es la tecnología de escalado por inteligencia artificial de Nvidia que le permite a las GPU de gama media baja —o algunas tarjetas de video antiguas antiguas— mantener un rendimiento competitivo en títulos modernos, compensando las limitaciones de su arquitectura frente a modelos más recientes.

Simultáneamente, han surgido versiones sobre una posible RTX 5050 con 9 GB de memoria, lo que indica que Nvidia busca diversificar su oferta de entrada con configuraciones de memoria no convencionales. Todo esto para adaptarse a la disponibilidad de componentes actual para el mercado de consumo.

Vía: Wccftech