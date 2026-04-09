¿Las memorias RAM bajarán de precio? Samsung y SK hynix priorizan contratos a largo plazo

El mercado global de memorias y semiconductores atraviesa una fase de reestructuración en sus modelos de comercialización. Ya que, los gigantes surcoreanos Samsung Electronics y SK hynix han modificado su estrategia de ventas, alejándose de los contratos de suministro a corto plazo (un año) para priorizar acuerdos de tres a cinco años con las grandes empresas de tecnología del mundo.

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Esta transición hacia los Acuerdos de Suministro a Largo Plazo (LTA, por sus siglas en inglés) sugiere un cambio en las expectativas de rentabilidad futura. En términos técnicos, la decisión de asegurar precios actuales mediante contratos extendidos indica que los fabricantes podrían no prever incrementos sustanciales en el valor de la memoria RAM a corto plazo.

Si bien esta medida permite a las empresas tener una mayor visibilidad sobre la demanda de capacidad y planificar expansiones sostenibles, también puede ser una señal que indique que el «techo» en los precios de la memoria RAM podría estar cerca. Cabe destacar que Samsung incrementó el precio de la memoria RAM en un 100% interanual durante el primer trimestre de 2026, seguido de un alza del 30% trimestral en el segundo periodo del año.

¿Qué significa este cambio de estrategia para los precios de la memoria RAM?

Cuando un vendedor obliga a firmar un contrato largo con el precio de hoy, suele ser porque cree que en el futuro el precio va a bajar o se va a estancar. Si ellos pensaran que los precios van a seguir subiendo sin control, preferirían contratos cortos para cobrar más caro el producto en el siguiente año fiscal. Por otro lado, a diferencia de la DRAM, la memoria NAND Flash presenta un panorama distinto. Esto debido a que algunos análisis proyectan que los precios de la memoria NAND alcanzarán su punto máximo recién en el tercer trimestre de 2027. Este fenómeno se atribuye a dos factores principales:

La implementación de tecnologías como TurboQuant de Google, que optimiza el uso de DRAM pero no afecta la demanda de NAND. La reducción de la oferta por parte de fabricantes como YMTC, que han desviado parte de su capacidad de producción hacia la DRAM.

Finalmente, estimaciones de KB Securities proyectan que Samsung podría alcanzar beneficios operativos de hasta 488 billones de wones para 2027, posicionándose como una de las entidades más rentables del sector tecnológico a nivel mundial.

Vía: wccftech