Lenovo G02 es una consola portátil oficial con la particularidad de tener cientos de ROMs preinstalados

Como otras consolas portátiles de terceros tan extendidas a través de tiendas chinas, en AliExpress apareció una consola portátil de emulación de 63 dólares estadounidenses con juegos preinstalados y algo no muy común, bajo la marca oficial de Lenovo. Con sede en Hong Kong, Lenovo es conocida como uno de los mayores fabricantes de computadores, por lo que resulta bastante sorprendente ver un dispositivo de aspecto «económico» con su nombre.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Portátiles. Seguir

En Retro Dodo pidieron una unidad y descubrieron que viene con cientos de ROMs preinstalados, especialmente de Nintendo, como suele ocurrir con muchos de estos dispositivos fabricados en China. Lo que hace que esto sea inusual es la mencionada marca Lenovo; si bien el mercado chino es mucho más laxo con los derechos de autor, Lenovo es una marca global y no estaría bien que otra empresa utilizara su nombre para promocionar un dispositivo de dudosa legalidad.

Lenovo has informed us that the G02 Handheld is actually an official product of theirs… so why the hell is it illegally preloaded with hundreds of copyrighted Nintendo games? 😬https://t.co/MiGavqjySY — Retro Dodo (@retro_dodo) May 20, 2026

Retro Dodo se puso en contacto con Lenovo y confirmaron que la consola G02 es un producto oficial, aunque solo está destinada al mercado chino.

«El dispositivo G02 se fabrica mediante un acuerdo de licencia de marca regional destinado exclusivamente al mercado chino y no forma parte del catálogo global oficial de productos de Lenovo. Por lo tanto, los productos desarrollados mediante estos acuerdos pueden diferir de los productos Lenovo vendidos a través de canales autorizados. Gracias por su preocupación por Lenovo y por informarnos de esto».

Por supuesto esto no los absuelve de responsabilidad, por lo que falta ver si Nintendo y otras compañías toman cartas en el asunto, antes que Lenovo retire el producto del mercado chino fácilmente exportable.