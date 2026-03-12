Lisa Su de AMD busca asegurar el suministro de memoria HBM y semiconductores

Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, realizará una visita oficial a Corea del Sur el próximo 18 de marzo. Este viaje marca su primer regreso al país asiático en más de una década y tiene como objetivo principal fortalecer los lazos con socios estratégicos en la cadena de suministro de semiconductores. Esto ocurre, bajo un contexto donde la alta demanda de infraestructura para Inteligencia Artificial (IA) ha generado una competencia agresiva por los componentes, lo cual ha hecho que algunos de los otrora principales fabricantes de RAM para computadores de consumo dejen esta línea de mercado por el negocio de la IA.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de PC. Seguir

¿Qué importancia tiene la visita de Lisa Su en Corea del Sur?

Durante la estancia de Lisa Su, se espera que la directora ejecutiva de AMD mantenga encuentros con figuras clave de la industria tecnológica coreana, entre ellos Lee Jae-yong, presidente de Samsung Electronics, y Choi Soo-yeon, directora ejecutiva de Naver. Las conversaciones se centrarán en la cooperación para el desarrollo de centros de datos y la provisión de memorias de ancho de banda elevado (HBM). Gracias a esto, AMD busca asegurar una capacidad de suministro preferente para sus futuros productos como su serie Instinct MI400.

La relevancia de Samsung en este esquema es doble. Por un lado, AMD ha sido uno de los primeros clientes en adoptar la memoria HBM3E de Samsung y busca garantizar su participación en la futura producción de HBM4. Adicionalmente, existen reportes sobre una profundización en la alianza para la producción de procesadores EPYC «Venice» utilizando nodos de proceso de 2 nanómetros (2nm).

Esta iniciativa de AMD responde a la estrategia de competidores directos como NVIDIA, cuyo CEO, Jensen Huang, ha visitado frecuentemente Taiwán y Corea del Sur para asegurar la exclusividad en las líneas de producción. En un mercado donde la escasez de componentes es un factor determinante para el cumplimiento de pedidos de servidores y GPUs, asegurar este tipo de logística con antelación es un paso necesario para que AMD mantenga su competitividad en el segmento de la IA corporativa y los procesadores para servidores.

Vía: Wccftech