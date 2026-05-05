Tecnología

Los nuevos CPU Ryzen X3D son tan rápidos que han roto Apex Legends

Un procesador tan rápido que ha impulsado a los desarrolladores a hacer una actualización para corregir errores de rendimiento.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

El rendimiento de algunos de los componentes modernos —como los Ryzen X3D— han planteado un desafío inesperado para el equipo de Respawn Entertainmen. Ya que, recientemente, el estudio lanzó el parche «Overclocked» para Apex Legends. La razón más importante de este parche es mitigar los problemas de estabilidad detectados en computadoras de alto rendimiento. Específicamente, los procesadores de la serie Ryzen X3D de AMD. Estos demostraron ser tan veloces que terminaron afectando el sistema de cálculo de físicas del videojuego, provocando errores en la fluidez de la imagen.

¿Por que los procesadores dela serie Ryzen X3D de AMD afectaban a Apex Legeds?

Para muchos, los Ryzen X3D son los mejores procesadores para un PC Gamer.

La nueva actualización para Apex Legends revela que la potencia de los núcleos del Ryzen X3D, cuyo alto rendimiento de un solo hilo generaba tirones visuales (stuttering). Esto ocurría cuando el juego superaba los 240 o hasta los 500 FPS. Dado que el CPU es el encargado principal de procesar las físicas, la inconsistencia en los tiempos de cuadro provocaba comportamientos erráticos. Los desarrolladores admitieron que las físicas pueden fallar fácilmente cuando el hardware produce una tasa de cuadros por segundo extremadamente alta si el juego no está optimizado para tales velocidades.

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Además de corregir estos fallos de cálculo, el parche introdujo mejoras gráficas significativas para los usuarios de PC. Adicionalmente, se implementaron nuevas estructuras de datos de oclusión para todos los mapas, lo que optimiza levemente el uso del procesador. También se actualizó el sistema de Oclusión Ambiental, que ahora incluye una variante especular más rápida y precisa, junto con ajustes en la iluminación del cielo y los reflejos en áreas con sombra. Así que con todas estas mejoras, aquellos que posean un Ryzen X3D no experimentarán fallos visuales por el simple hecho de que su equipo funcione a su máxima capacidad.

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Vía: Wccftech

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