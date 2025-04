Los Pokémon de Kanto llegan al buscador de Google, ¡atrápalos ya!

🎵 Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más… 🎶 Sin ningún motivo aparente, el buscador de Google ha habilitado la captura de los 151 Pokémon de la región Kanto, aquellos que dieron nacimiento a este gigantesco universo creado por Game Freak y Creatures Inc. para Nintendo Game Boy, expandido en cartas, juguetes, ‘anime’, películas y tres décadas de popularidad. Aunque Niantic –desarrolladores de Pokémon GO– hizo parte de Google hasta 2015, esta experiencia es propia de Google. Solo necesitas escribir el nombre de uno de los Pokémon de Kanto en el buscador, para poder atraparlo presionando la pokébola.

La aplicación de Google para móviles es recomendable, aunque al momento de esta nota, no nos aparecía la mecánica jugable específicamente en Colombia, tampoco en web.

No es un reto complicado ni medianamente consumidor de tiempo como en los juegos, pues solo hay que escribir los nombres de los 151 Pokémon. Pero es agradable tener la opción en el buscador. Las búsquedas de Pokémon son algo muy natural en Google, ya que para los juegos resulta útil conocer sus características, movimientos, métodos evolutivos y demás. También hay aplicaciones Pokédex no oficiales en las tiendas para móviles que ayudan considerablemente, ya que The Pokémon Company no tiene una por el estilo disponible.

En el pasado, también hubo una colaboración de Pokémon con Google Maps más en tono de broma.