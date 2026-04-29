Tecnología

Los precios de las memorias se dispararán otro 40%, ya que los fabricantes reportan ganancias de un año en los primeros meses del 2026

La demanda por IA continua disparando sin control los precios de DRAM y NAND un 40% en el segundo trimestre.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El mercado global de semiconductores continua sintiendo el inevitable impacto del auge de la inteligencia artificial. Esto debido a que durante el primer trimestre de 2026, los principales fabricantes de memorias han reportado ingresos que superan la totalidad de lo percibido durante el año anterior (2025). Esta bonanza financiera para las empresas, liderada por firmas como ADATA, marca el inicio de una tendencia alcista que amenaza con impactar nuevamente y con severidad el bolsillo de los consumidores en los próximos meses.

La IA continua devorando la oferta de semiconductores y dispara los precios un 40%

La explicación detrás de esta nueva alza de precio en las memorias radica en la convergencia de dos factores clave. En primer lugar, la demanda de las firmas de IA por memoria DRAM para servidores ha alcanzado máximos históricos. En segundo lugar, la escasez de suministro ha permitido a los proveedores elevar sus márgenes de beneficio de forma astronómica. ADATA, por ejemplo, reportó un crecimiento anual de sus ganancias de 17 veces respecto al año previo, con márgenes brutos que alcanzaron el 55.69%, según reportes compilados por el medio taiwanés Commercial Times. Por otro lado, otras compañías como Macronix, Apacer, Team Group y Nanya Tech también registraron cifras récord en sus ganancias.

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Chen Libai, presidente de ADATA, señaló que el mercado ha entrado en una «nueva normalidad» de suministro ajustado —como reportamos anteriormente— a largo plazo. La situación se agrava por la escasez de memoria de alto ancho de banda (HBM) y la transición en las líneas de producción de DDR4 a DDR5. Además, el mercado de almacenamiento NAND Flash no se queda atrás; el aumento en la demanda de unidades SSD y eSSD, sumado a posibles interrupciones en la producción de Samsung por huelgas laborales, mantiene la cadena de suministro bajo una presión extrema.

Ante este panorama, los fabricantes ya han alertado a sus socios comerciales sobre un incremento de precios del 40% proyectado para empezar desde el segundo trimestre de 2026. Mientras las empresas acumulan inventarios para proteger sus operaciones, el consumidor final deberá prepararse para un encarecimiento generalizado en los productos de computación e inevitablemente en dispositivos móviles y consolas de videojuegos.

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