Tecnología

Los primeros análisis de la GPU Lisuan LX 7G100 revelan el desempeño real de la tarjeta de video china

La primera GPU de gaming nativa de China cuesta $500 USD, pero rinde la mitad que una RX 6600 XT de hace 5 años. Descubre el fiasco de la LX 7G100.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Lisuan Tech presentó oficialmente en el mercado chino la GPU Lisuan Extreme LX 7G100 Founders Edition, su primera tarjeta gráfica dirigida al sector de los videojuegos. Esta tarjeta, basada en la GPU 7G106 de 6 nanómetros, llega con un precio de $3.299 RMB (aproximadamente $500 dólares). Aunque el hardware promete romper la dependencia tecnológica exterior al ofrecer soporte nativo para APIs modernas y la certificación WHQL de Microsoft, las primeras reseñas publicadas en la plataforma Bilibili muestran resultados que podrían bajar las expectativas de los futuros usuarios.

La Lisuan LX 7G100 tiene el precio de una RTX 5060 Ti, pero su desempeño es el de una 3060

A pesar de que las demostraciones previas en pruebas como 3DMark y Geekbench OpenCL estimaban un rendimiento cercano al de una RTX 4060, el comportamiento en videojuegos es drásticamente inferior. Ya que, en pruebas reales, la tarjeta se posiciona al nivel o por debajo de una RTX 3060, una tarjeta de video de hace cinco años. Por ejemplo, en Cyberpunk 2077 a una resolución de 1080p, la Lisuan LX 7G100 corrió el juego a unos 88 FPS. Así que, las alternativas de la competencia terminan duplicando su velocidad.

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La tarjeta cuenta con 12 GB de memoria GDDR6, un bus de 192 bits y un consumo de energía de 225 vatios. Si bien, los primeros análisis, destacan que los controladores son estables y ejecutan juegos que exigen a la GPU como Elden Ring o Black Myth: Wukong sin sufrir cuelgues, carece de soporte para raytracing por hardware y experimenta otros problemas de desempeño y distribución de fotogramas. A todo esto se le suma que la tecnologías de escalado como FSR no alteran su rendimiento.

Así que, por el momento, el elevado costo de la LX 7G100, similar al de una RTX 5060 Ti, complica su posición frente a opciones más económicas y veloces como la Intel Arc B580 o el posible y rumorado regreso de la RTX 3060 de Nvidia. Sin embargo, el veto interno a marcas extranjeras le garantiza un mercado cautivo en China, pero los jugadores tendrán que esperar a que sus GPUs reciban más soporte para mejorar el rendimiento de su hardware.

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Vía: wccftech

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