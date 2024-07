Los Pulse Elite debutan en Colombia – Análisis

Los audífonos Pulse Elite han llegado a Colombia y otros países de Latinoamérica. Estos auriculares, ya exitosos en otras regiones, llegan a nuestro país con expectativas no solamente para los jugadores de PlayStation, sino también para jugadores de PC o hasta no jugadores debido a sus características multidispositivo que a nosotros nos han encantado.

Desde PlayStation nos han enviado una unidad para conocer de primera mano estos dispositivos y ver hacia dónde ha apuntado la marca con esta actualización o mejora de sus audífonos para PS5.

Diseño familiar con actualizaciones necesarias

En el primer vistazo, los Pulse Elite muestran su identidad como audífonos Pulse. El diseño es continuista pero evoluciona la estética y curvas. A mí, en lo personal, no me gustó mucho el diseño de los Pulse 3D que llegaron en 2020, sobre todo puestos. Los Elite mejoran notablemente su estilo, tienen unas curvas más estéticas y algo agresivas, unas almohadillas menos redondas y delgadas, y su nuevo diseño les da un tono algo más futurista y cohesionado con las curvas de la PlayStation 5.

Al usarlos, los Pulse Elite destacan por su diseño ergonómico y, pese a que pesan 340 gramos —50 gramos más que los Pulse 3D originales— se sienten ligeros. Las almohadillas con memory foam se ajustan a la forma de los oídos, permitiendo largas sesiones de uso sin incomodidades. En nuestras pruebas, los hemos usado por jornadas de hasta ocho horas sin sentir la esperada fatiga auditiva que tiende a pasar tradicionalmente con audífonos. Otro detalle útil es que, al igual que en los Pulse 3D, las almohadillas son transpirables y evitan la sensación de calor al mantenerlos puestos durante largas sesiones. El diseño y expansión para los distintos tipos de cabeza se ajusta con comodidad, aunque, al igual que los Pulse, la forma en que se abren (o ensanchan) para cabezas grandes los hace ver algo extraños.

Adicionalmente, el acabado y material dan una sensación de durabilidad y las almohadillas transpirables evitan la acumulación de calor y sudor, incluso durante sesiones intensas, algo heredado del modelo anterior. Además, el diseño ajustable se adapta a diferentes tamaños y formas de cabeza, proporcionando una experiencia cómoda para todos los usuarios.

La gran novedad en diseño es el micrófono retráctil que permite adaptar mejor los Pulse Elite a nuestra posición de la boca También destaca la ubicación y cantidad de botones, que son más cómodos e intuitivos.

Calidad de sonido de los Pulse Elite

Como producto de Sony, la calidad del sonido se espera que sea buena y estos auriculares no decepcionan. Equipados con drivers de alta fidelidad, los Pulse Elite ofrecen un sonido claro y envolvente. Aunque no son audífonos que cancelen el ruido externo, por el diseño de las almohadillas sí logran aislar algo y con un volumen algo alto va a ser difícil enterrarse de lo que sucede alrededor.

A la hora de jugar, destaca el nivel de detalle del sonido, sobre todo en shooters como Call of Duty Black Ops 3 o Helldivers 2; por ejemplo, los pasos, explosiones o disparos a lo lejos han sido claros y nítidos. También en juegos muy distintos como Final Fantasy XVI, la calidad vocal y la música suenan muy bien. Sony afirma que estos auriculares tienen unos transductores magnéticos planos diseñados para escuchar los juegos “tal cual como los desarrolladores los concibieron”. Adicionalmente, son compatibles con audio 3D, tecnología que lleva ya equipada la PS5.

Zoom a los detalles de los Pulse Elite

A la hora de escuchar música, los audífonos hacen justicia a su marca padre y se destacan graves profundos y agudos nítidos, característico de Sony. La experiencia auditiva en general es satisfactoria para ser unos audífonos orientados al mercado gamer.

Lo que hace sorprendente, o más bien especial en cuanto a conectividad de los Pulse Elite, es su característica de conexión paralela de Bluetooth y PS Link

El micrófono retráctil sí tiene cancelación de ruido y es una característica apreciada por aquellos jugadores que tienen espacios donde no pueden garantizar silencio. No hay nada más molesto que un micrófono con ruido de fondo.

A nivel de software, los Pulse Elite cuentan con un ecualizador personalizable desde el PS5, permitiendo ajustar los niveles de bajos, medios y agudos según las preferencias del usuario. Esta característica es útil para los gamers que buscan una configuración de audio adaptada a diferentes tipos de juegos y entre las funcionalidades del PS5 lo hemos podido notar.

La conectividad puede ser el punto fuerte

Al igual que los Pulse 3D, estos son compatibles con una amplia gama de dispositivos gracias a su conexión inalámbrica y al adaptador USB incluido que usa la interfaz PlayStation Link, diseñada para tener menor latencia en el sonido ya que la conexión por Bluetooth no es indicada para jugar. Con este adaptador, se pueden conectar no solamente consolas PlayStation, sino también a PC, Mac, smartphones y hasta el Nintendo Switch. Adicionalmente, los audífonos tienen un conector de 3.5mm para conectarse por cable a dispositivos que lo requieran.

Lo que hace sorprendente, o más bien especial en cuanto a conectividad de los Pulse Elite, es su característica de conexión paralela de Bluetooth y PS Link. Algunos audífonos en el mercado, como los Razer Barracuda PRO, tienen conectividad híbrida pero debe intercambiarse al presionar un botón. Lo interesante de los nuevos Pulse Elite es que se pueden reproducir o “mezclar” las dos conexiones al tiempo. Esto es muy útil para mantener conectados los audífonos y la consola al tiempo y no perderte de llamadas mientras estás jugando o tener que quitártelos para atender. También para escuchar música de una fuente externa mientras se está jugando.

Esta característica incluso es útil para hacer combinaciones con dos PCs, o PC y celular, o consola y PC. Si se es streamer, puede ayudar también un montón. Eso sí, la limitación está en que el volumen del audio no se puede controlar para cada conexión, solo para la de PS Link, por lo que para bluetooth se deberá controlar desde el propio dispositivo conectado.

Cabe anotar que estos audífonos habían sido fuertemente criticados en foros como Reddit por problemas de caídas súbitas de conexión. En nuestra experiencia no sufrimos ninguna caída y al parecer estos problemas fueron solucionados en la última actualización del firmware.

Experiencia al usarlos con la consola

El uso de los Pulse Elite con la PlayStation 5 es lo que se espera. La consola de por sí los reconoce y su firmware trae el ecualizador especializado. Estos vienen optimizados para ofrecer una experiencia de audio inmersiva aprovechando la capacidad de audio 3D de la consola.

Los botones tienen retroalimentación visual en la interfaz de la consola. Es decir, cuando se pone en mudo el audio, la consola lo avisa, y lo mismo al subir el volumen o habilitar el chat de voz. Hay algunos comandos con los botones de la consola que al instalar por primera vez los audífonos, se explicarán y que con el uso continuo se vuelven «naturales».

La conexión con el adaptador USB incluido es rápida y sencilla, sin embargo, fue algo curioso, por no decir complicado, actualizar el firmware. Para esto se deben tener los audífonos y el adaptador USB conectados a la PS5. ¿El problema? Al ser ambos de conexión USB A (el cable USB provisto tiene conexión tipo A por un lado y C a los audífonos). Alguno de los dos se debe conectar en los puertos traseros de la consola que, en setups donde esta está montada o guardada, como en mi caso, se vuelve algo complicado. Adicional a esto, la explicación de pasos tampoco fue tan clara, por lo que toca adivinar cómo y cuándo conectarlos.

Compatibilidad con PC, Mac y dispositivos móviles

Los Pulse Elite cuentan con conectividad Bluetooth 5.0, lo que los hace perfectamente funcionales con Mac y dispositivos móviles. Emparejarlos con un MacBook, iPhone, Android u otro dispositivo móvil es rápido y sencillo. La estabilidad de la conexión que tuvimos garantiza una experiencia de audio sin interrupciones, ideal para videoconferencias, escuchar música o ver videos. El micrófono retráctil con cancelación de ruido hace su trabajo en videollamadas y, a la hora de jugar en PC, el plug and play con el adaptador USB hace muy conveniente su traslado entre la consola y el PC.

Uso del día a día y algunas curiosidades

Nos ha gustado mucho las 30 horas de batería que proveen estos audífonos versus las 12 que ofrecían los Pulse 3D. Los hace realmente un dispositivo de uso diario. Adicionalmente, Sony ha integrado un soporte muy conveniente para carga sin conexión. Si se instala, solo hace falta colgarlos a este soporte y listo, cargarán ahí.

Los botones de los auriculares tienen su maña y su manejo no es tan claro mientras se acostumbra, solo funcionan con la conexión PlayStation Link. La conectividad Bluetooth no se puede controlar de ninguna forma desde los audífonos, es decir, subir volumen, contestar y colgar llamadas, cambiar de pista o ponerlos en mudo, funciones típicas de audífonos Bluetooth no se pueden usar desde estos audífonos.

Los audífonos que han llegado a Colombia vienen además con caja e instrucciones localizadas para la región, lo que hace interesante ver que Sony apuesta por que los gamers compren estos audífonos en el país con un precio algo superior al millón de pesos.

¿Vale la pena comprar los audífonos Pulse Elite?

Creemos que los Pulse Elite son una opción sólida para gamers y personas que necesiten conectividad múltiple. Su versatilidad y calidad de sonido tanto para jugar como para escuchar música o conferencias los hacen una alternativa multitarea sólida, incluso versus audífonos que no sean diseñados para gamers. Aunque el precio es algo elevado para el mercado colombiano, su diseño cómodo, calidad de sonido y características adicionales como la reducción de ruido y la duración de la batería le dan sentido a su precio. Si no se cuenta con unos audífonos gamer o se quiere actualizar desde algún modelo de entrada, estos pueden ser una buena alternativa si la plataforma principal es PC o PlayStation.