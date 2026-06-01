M64, el Nintendo 64 FPGA de ModRetro, ya tiene una cercana fecha de compra y lanzamiento de la consola, controles y cartuchos

M64 es la consola Nintendo 64 de ModRetro con tecnología FPGA (emulación de ‘hardware’), un rival directo de la consola Analogue 3D –también FPGA– como en su momento la portátil Chromatic de ModRetro frente a Analogue Pocket en el caso de Game Boy. Las consolas M64 se pueden comprar desde el 28 de julio del 2026 por un precio de $199.99 USD si estás en la lista de espera o $229.99 USD para el resto, siendo despachadas el mismo día. Quienes estén en la lista de espera con su correo registrado, recibirán un código con el descuento de $30 USD el mismo día. Por su parte, los controles inalámbricos tienen un precio de $89.99 USD, mientras que los juegos varían.

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ModRetro también relanzará el mismo día los cartuchos para M64/N64 de: Extreme-G: Turbo Fusion (contiene los dos juegos originales) y Buck Bumble (plataformas de Argonaut Games). Del mismo modo estarán disponibles Xeno Crisis (‘shooter’ lanzado en muchas plataformas) y una suerte de clon de Doom con temática Maya, Xibalba 64.

Así como estos cartuchos son compatibles con todas las consolas clónicas de Nintendo 64 –como Analogue 3D–, M64 de ModRetro es compatible con los controles y cartuchos originales de N64, el control de Nintendo Switch Online, el control 8Bit-Do, los controles Hyperkin Premium Captain de N64 y controles Retro Fighters próximos a salir.

M64 está disponible en cuatro colores traslúcidos: blanco, morado, verde y rojo (añadido recientemente), una referencia directa a carcasas populares de N64 como Atomic Purple o Jungle Green. En la parte frontal hay cuatro puertos para controles como en la consola original, atrás se encuentran los puertos de alimentación USB-C, salida HDMI, dos ranuras USB-C adicionales y una ranura para tarjetas SD que almacena el ‘firmware’ y los núcleos. El dial rotatorio interactúa con los menús del sistema de núcleos, de forma similar a cómo muchas plataformas FPGA gestionan la navegación a nivel de sistema operativo.

El control inalámbrico presenta la forma original y disposición del ‘stick’, incluyendo una compuerta octogonal que proporciona amortiguación para una dirección precisa. La principal actualización al respecto reside en el mecanismo del ‘stick’, una pieza moderna reemplaza el artilugio original propenso al desgaste.

Nintendo 64 y Game Boy no son las únicas consolas resucitadas con FPGA, pues el primer PlayStation también goza de lo mismo gracias al SuperStation One.