Nashira Summit podría ser la nueva GPU de AMD para el 2021

Advanced Micro Devices, o AMD como se conoce a este fabricante en Colombia, se encuentra preparando una nueva tarjeta de video. La nueva GPU que AMD podría lanzar durante el 2021 lleva como nombre en clave Nashira Summit. Esta no es la primera vez que escuchamos sobre el nombre en clave «Nashira», ya que a principios de este mes se conoció que AMD estaba trabajando en una GPU con el nombre en clave de Nashira. Esta información fue compartida por el usuario de Twitter «KOMACHI_ENSAKA«.

La primera información sobre la GPU, que AMD podría lanzar en el 2021, con el nombre en clave Nashira Point fue vista por KOMACHI_ENSAKA en la página de la oficina de certificaciones USB.

¿Es Nashira Summit la próxima GPU de AMD?

Durante las últimas horas, Nashira Summit apareció en la base de datos de Ashes of the Singularity. Este es un juego, el cual es usado por los usuarios de PC para hacer pruebas de rendimiento de ‘hardware’. Según la prueba de rendimiento de Ashes of the Singularity, no se puede sacar ninguna conjetura sobre la GPU De AMD Nashira Summit. Sin embargo, el usuario «wjm47196» —conocido por filtrar otras GPU— comentó en los foros del portal Chiphell lo que piensa que Nashira Summit. Es así que el piensa, que esta tarjeta de video puede ser la próxima GPU de AMD con arquitectura RDNA3 y diseño MCM (módulo multichip).

¿Nashira Summit, la tarjeta de video de AMD con arquitectura RDNA3 y diseño MCM, será una GPU dedicada para juegos o más bien estamos ante una GPU pensada en el trabajo?

Vía: Videocardz