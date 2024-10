Nintendo Music es la nueva aplicación para móviles con las populares canciones de los juegos

Nintendo lanza para dispositivos móviles iOS y Android la aplicación Nintendo Music, una nueva iniciativa disponible para los miembros de Nintendo Switch Online. Una vez descargada e iniciada, la aplicación pide ingresar una Cuenta Nintendo que sea parte de Nintendo Switch Online, para acceder a un creciente catálogo musical de los juegos de la compañía. Desde clásicos hasta modernos.

Nintendo Music ofrece varias pistas de franquicias de Nintendo (como The Legend of Zelda, Splatoon, Donkey Kong Country, Animal Crossing, etc), además de listas de reproducción seleccionadas según personajes, momentos del juego y estados de ánimo. Los fanáticos pueden escuchar clásicos nostálgicos, lanzamientos recientes y más. También se incluye soporte para extender algunas canciones (a 15, 30 o 60 minutos) o reproducirlas en bucle.

La lista inicial de juegos con canciones disponibles consta de los siguientes:

Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Canales de Wii

Donkey Kong Country (SNES)

Super Mario Odyssey (Switch)

Super Mario World 2: Yoshi’s Island (SNES)

Super Mario Galaxy (Wii)

Super Mario Bros. (NES)

Star Fox 64 (N64)

Splatoon 3 (Switch)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Wii U/Switch)

Dr. Mario (Game Boy)

Tomodachi Life (DS)

Nintendogs (DS)

Pikmin 4 (Switch)

Fire Emblem: The Blazing Blade (GBA)

Pokémon Scarlet / Violet (Switch)

Kirby’s Dream Land (Game Boy)

Kirby Star Allies (Switch)

Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Metroid (NES)

Metroid (Famicom Disk System)

Metroid Prime (GameCube)

En cuanto a funciones adicionales, puedes crear tus propias listas de reproducción que se pueden compartir con otros. Nintendo también brindará recomendaciones basadas en tu actividad de juego de Nintendo Switch. Habrá música adicional disponible en el futuro cercano en la aplicación para móviles Nintendo Music, como The Legend of Zelda: Skyward Sword, Super Mario 64 y Wii Sports.

Vía: Nintendo of America Twitter