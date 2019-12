Nintendo Switch es uno de los gadgets más importantes de la década para TIME

En estas fechas ves diferentes medios haciendo listas a lo mejor de la década y demás, esto por el cambio de 2019 a 2020. El asunto es que la mayoría del planeta se rige por el sistema cronológico del calendario gregoriano, en el que no existe tal cosa como el año cero.

En otras palabras, y según aclaración de la Real Academia Española (RAE), «cada década de un siglo comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0; así, la primera década del siglo XX es la que va de 1901 a 1910; la segunda, de 1911 a 1920; y la próxima comenzará el 1 de enero de 2021.»

Por lo tanto, nos falta un año para empezar a publicar listas con lo mejor de la década en materia de videojuegos y películas, lo sentimos pero así funcionan las cosas. A pesar de esto, son varios los medios grandes que no resisten la tentación de hacer dichas listas desde ya, ignorando el calendario gregoriano.

Uno de ellos es la prestigiosa revista TIME, quien publicó una lista con los 10 gadgets más importantes e influyentes de la susodicha década que no termina en 2019 sino en 2020. Nintendo Switch ya había sido reconocida en 2017 como el producto tecnológico del año, pero la lista no incluye exactamente a los ganadores de cada año y si incluso a dos por un par de años.

Apple iPad (2010)

Tesla Model S (2012)

Raspberry Pi (2012)

Google Chromecast (2013)

DJI Phantom (2013)

Amazon Echo (2014)

Apple Watch (2015)

Apple AirPods (2016)

Nintendo Switch (2017)

Xbox Adaptive Controller (2018)

Este listado puede ser controversial por la inclusión de ciertos productos de dudosa elección, pero sobresale la consola híbrida de Nintendo como el único oficial de videojuegos que no es un control. Si no contamos el uso que se le da a la Raspberry Pi para emuladores y ROMs descargados de internet de forma non sancta (sabemos que muchos lo hacen).

Entre las razones de TIME, destacan los inicios portátiles de Nintendo con Game Boy en 1989, y su evolución híbrida con Switch al combinar los ecosistemas de televisor y portable en una sola consola, que podría significar la mayor contribución de la compañía a la industria hasta la actualidad.

En comparación con la competencia, esto le daría la corona de la década a la Gran N, junto a una siempre creciente librería de juegos propios, independientes y clásicos, la culminación a una idea de Nintendo sobre lo que los videojuegos deberían ser.

Fuente: Time