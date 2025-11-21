No esperes que el precio de Steam Machine sea como el de una consola, más bien como un PC

Según el portavoz de Valve, Linus Sebastian, la compañía no reduciría los costos de producción de la próxima Steam Machine para bajar los precios al consumidor, lo que significaría un alto costo para el PC con aspiraciones de consola. Actualmente, PS5 tiene un precio de venta de entre 500 y 550 dólares, PS5 Pro de 750 dólares y Xbox Series X a partir de 600 dólares. Sony y Microsoft han subido los precios de sus consolas en 2025, por lo que Steam Machine podría estar rondando los 1000 dólares. No es la primera vez que Valve enfrenta un problema similar con anteriores Steam Machine, ya que algunos preferirían armar su propio PC.

«Valve no pudo dar cifras específicas debido a la rápida evolución del mercado, pero sin duda las tendrán definidas cuando se lance la Steam Machine en el primer trimestre de 2026, junto con el nuevo Steam Controller», señaló Sebastian.

Si bien esperan que tenga un precio muy competitivo con el de un PC, costará como un PC, no como una consola con juegos que subvencionen la compra inicial del ‘hardware’. Por más que el mercadeo de Valve frente a Steam Machine sea el de un PC con forma de consola, no deja de ser un PC y por lo tanto tampoco debe ubicarse fuera de dicho mercado, en el que compiten sistemas de Sony, Microsoft y Nintendo.

Para la compañía no hay garantía de que, por ejemplo, una compra corporativa de 10.000 unidades se traduzca en la venta de un solo juego. Valve afirma que Steam Machine ofrecerá juegos en 4K a 60 fps con FSR (FidelityFX Super Resolution), gracias a una CPU y GPU AMD semicustomizadas, con la potencia suficiente para transmitir juegos a otros dispositivos, incluido Steam Deck.

Valve anunciará el precio de Steam Machine antes de su lanzamiento el próximo año. Gran parte del éxito del dispositivo dependerá de su precio.