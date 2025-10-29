Tecnología

«No me preocupa la inteligencia artificial, sino la estupidez natural», dice Guillermo del Toro, comparando a los ‘tech bros’ con Victor Frankenstein

Pedazos de cadáveres robados.

Cesar Nuñez
El director de cine Guillermo del Toro se prepara para estrenar Frankenstein, un proyecto de vida en el que lleva muchos años trabajando. Los créditos cinematográficos de Del Toro incluyen El laberinto del fauno, Hellboy, Titanes del Pacífico, El callejón de las almas perdidas y La forma del agua, que ganó cuatro premios Óscar, incluyendo mejor película y mejor director. Con Frankenstein, reinventa el clásico de Mary Shelley de 1818, narrando la parte final de la historia desde el punto de vista de La Criatura.

En entrevista con NPR, Del Toro aprovechó para dar sus opiniones sobre la inteligencia artificial y lo mucho que esta comparte con el legendario Frankenstein.

«Mi preocupación no es la inteligencia artificial, sino la estupidez natural. Creo que eso es lo que impulsa la mayoría de las peores características del mundo. Pero sí quería que tuviera la arrogancia de Víctor [Frankenstein], que se asemejara en algunos aspectos a la de los grandes de la tecnología. Es un poco ciego, crea algo sin considerar las consecuencias, y creo que debemos detenernos y reflexionar sobre nuestro futuro.

Guillermo Toro inteligencia artificial
Frankenstein de Guillermo del Toro.

La IA, en particular la generativa, no me interesa, ni me interesará nunca. Tengo 61 años y espero poder seguir sin interesarme en absoluto en su uso hasta que me muera. El otro día, alguien me escribió un correo electrónico y me preguntó: ‘¿Cuál es tu postura sobre la IA?’. Y mi respuesta fue muy breve. Dije: ‘Prefiero morir'».

De esta manera, Del Toro compara todo lo que sale de esta tecnología como los pedazos de diferentes cadáveres que dan forma a la criatura de Frankenstein.

Del Toro lleva más de una década trabajando en su apasionante proyecto Frankenstein. En la última convención de Netflix, lo describió como «la culminación de un viaje que ha ocupado la mayor parte de mi vida. Los monstruos se han convertido en mi sistema de creencias personal. Hay rastros de Frankenstein en mis películas».

Frankenstein se estrena en Netflix el 7 de noviembre.

Tudum

PorCesar Nuñez
