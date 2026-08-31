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Nvidia lanza sus nuevos drivers Game Ready 616.56 y estas son las mejoras que traen para sus usuarios

Cómo afectan las mejoras que llegan con los drivers de Nvidia de inicios de septiembre afectan a las GPU RTX.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Nvidia ha lanzado oficialmente sus nuevos drivers GeForce Game Ready Driver 616.56, los cuales introducen mejoras notables en la capacidad de cómputo y renderizado de sus GPU RTX. Las pruebas realizadas por el usuario de X @opinali demuestran un avance —en entornos de prueba—, así como en aplicaciones profesionales de renderizado de un 8.1%.

¿Qué sabemos sobre el desempeño de los nuevos drivers de Nvidia?

Los nuevos drivers de Nvidia 616.56, los pueden descargar en el siguiente enlace.

Los primeros resultados recopilados revelan que el mayor impacto de estos nuevos drivers de Nvidia se registra en las tareas CUDA y OpenCL. En la prueba DirectX Raytracing de 3DMark con una GPU RTX 5080, el rendimiento aumentó un 8.1%, pasando de casi 90 FPS a 98.04 FPS. Asimismo, en pruebas como Speedway y Steel Nomad Vulkan se observaron incrementos del 1.8% y 2.5%, respectivamente. En el ámbito profesional, herramientas de renderizado como Blender 5.2.0 y Cinebench R26 mostraron un alza en su rendimiento del 6.1% y 6.7%. Respecto a las API de cómputo, Geekbench 7 reflejó una mejora del 5.5% en CUDA y un salto del 21.7% en OpenCL. Con este ajuste, OpenCL supera a Vulkan y se ubica aproximadamente un 30% por debajo del rendimiento de CUDA.

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¿Cómo impactan los nuevos drivers de Nvidia (616.56) a los videojuegos?

En cuanto a los videojuegos, el impacto de este nuevo set de drivers es considerablemente menor. Por ejemplo, en títulos con trazado de rayos y path tracing se mantuvo un desempeño prácticamente sin cambios. Sin embargo, Horizon Forbidden West registró un leve incremento del 2% tanto en resolución nativa como reescalada, mientras que Dying Light 2 obtuvo una mejora del 2.5% únicamente en resolución nativa. Es así, que las optimizaciones introducidas en la versión 616.56 impactan de manera directa el cómputo general de la GPU, beneficiando principalmente a creadores de contenido u otros usuarios que usen herramientas de trabajo pesado.

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Vía: Wftech

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